WDR COSMO lädt in Kooperation mit dem Freundeskreis FreeDeniz zu einem Abend der Solidarität mit Deniz Yücel und weiteren inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei ein. Unter dem Titel "Wir wollen das Meer sehen - Deniz'i görmek istiyoruz" lesen namhafte Moderatoren und Comedians, Autoren und Schauspieler am Donnerstag, 6. Juli 2017, im Kölner WDR Funkhaus am Wallrafplatz Texte von Deniz Yücel. Mit dabei sind Thomas Gottschalk, Oliver Welke, Christine Westermann, Olli Dittrich, Carolin Emcke, Günter Wallraff, Oliver Polak, Fatih Cevikkollu, Else Buschheuer, Doris Akrap, Imran Ayata, Halima Ilter, Osman Okkan und Ilkay Yücel, der Bruder von Deniz Yücel. Die Texte handeln u.a. von Fußball, Antisemitismus und Rechtspopulismus sowie den Entwicklungen in der Türkei. Der WDR überträgt die Veranstaltung ab 20 Uhr als Video-Livestream auf www.cosmoradio.de und über den Facebook-Account von COSMO. Der Eintritt ist frei, Gästelistenplätze können über www.cosmoradio.de reserviert werden.



Seit Februar 2017 protestiert die Initiative Freundeskreis FreeDeniz mit vielfältigen Aktionen gegen die Inhaftierungen in der Türkei. FreeDeniz Mitbegründer Imran Ayata "Wir werden immer wieder gefragt, warum wir das machen. Wir machen das für Deniz. Für Mesale. Für alle inhaftierten Journalisten in der Türkei. Wir machen das, um unsere Solidarität mit all jenen in der Türkei und natürlich auch Deutschland zum Ausdruck zu bringen, die für Demokratie und Meinungsfreiheit kämpfen", so Ayata.



"Journalismus funktioniert ohne Meinungsfreiheit nicht. Auch jenseits unserer täglichen Berichterstattung darauf aufmerksam zu machen, dass mittlerweile 50.000 Regimekritiker in Haft sind, ist für uns selbstverständlich. Deshalb unterstützen wir diese Initiative", sagt COSMO-Programmchef Thomas Reinke.



Im Januar hat COSMO bereits online die Plattform "Türkei Unzensiert" gestartet, im Radio informiert neben dem deutschsprachigen Programm die halbstündige Sendung "Köln Radyosu" täglich in türkischer Sprache.



