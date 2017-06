In der letzten Woche hat die FED einen erneuten Zinsschritt bekannt gegeben. Dies hat zunächst zu keiner großen Reaktion bei der Bank of America-Aktie geführt. Die Zahlen fürs 2. Quartal werden dann aber zeigen wie deutlich die Bank den Gewinn steigern konnte. Eine Einschätzung zur Bank of America bekommen Sie hier von Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Allianz. Die komplette Sendung finden Sie HIER.