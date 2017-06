Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach eigenen Angaben beim bevorstehenden Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Anfang Juli in Hamburg versuchen, die USA von den Vorteilen eines freien Welthandels zu überzeugen. "Wir werden alles daran setzen, eine möglichst breite Übereinkunft in Hamburg hierzu zu erreichen", sagte Merkel beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. "Angesichts der neuen US-Administration ist das nicht einfach - und trotzdem müssen wir uns der Mühe unterziehen."

Offene Märkte und "ein freier, fairer und nachhaltig inklusiver Handel" seien ein Schwerpunktthema des deutschen G20-Vorsitzes. "Im Ergebnis kommt das allen zugute", meinte Merkel. Sie kritisierte die wieder aufgekommenen protektionistischen Tendenzen. "Es kommen plötzlich wieder Denkmuster zum Vorschein, die wir eigentlich für überwunden gehalten hatten." Abschottung und Protektionismus brächten eigenen Unternehmen vielleicht kurzfristig Vorteile, aber mittel- und langfristig leide die Wettbewerbsfähigkeit.

Die Kanzlerin kündigte auch an, sie wolle sich weiter für ein transatlantisches Freihandelsabkommen stark machen. Damit könnten Europäische Union und USA die gegenseitigen Zugangshürden senken und gemeinsame Standards definieren, an denen auch andere in der Welt nicht so einfach vorbeikämen. "Ich werde mich also auch weiter dafür einsetzen, dass wir hier vorankommen, dass wir das Projekt nicht auf Eis legen", erklärte sie.

Merkel forderte die Wirtschaft bei der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) auch dazu auf, im internationalen Steuerwettbewerb deutsch-französische Pläne für eine Harmonisierung von Unternehmenssteuern zu unterstützen. Deutschland und Frankreich wollten versuchen, "zumindest eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlage hinzubekommen", sagte sie. "Ich würde mich freuen, wenn die deutsche Wirtschaft daran konstruktiv mitarbeitet - denn wir müssen etwas dagegensetzen, wenn es diesen Steuerwettlauf nach unten gibt."

Merkel kann sich einen Euro-Finanzminister vorstellen

Die Kanzlerin zeigte sich auch offen für die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine Reform der europäischen Institutionen, sie nannte dafür aber auch Bedingungen. Die wirtschaftliche Kohäsion der Euro-Länder lasse "zu wünschen übrig", konstatierte Merkel. Deshalb könne "man sich sehr gut eine, wenn man so will, Wirtschaftsregierung vorstellen, in der stärker darüber nachgedacht wird, was die Best Practices in den Ländern sind".

Auch über einen gemeinsamen Finanzminister könne man "natürlich" nachdenken, "wenn die Rahmenbedingungen stimmen, und wenn wir nicht an falscher Stelle vergemeinschaften". Risiken, Entscheidungsmöglichkeiten und Haftungen müssten weiter zusammengehen. "Man kann sehr wohl über ein Euro-Budget nachdenken, wenn klar ist, dass man damit auch wirklich Strukturen stärkt und sinnvolle Dinge macht", sagte Merkel weiter.

BDI-Präsident Dieter Kempf hatte zuvor in seiner Eröffnungsrede der Tagung von der Politik gefordert, für die Wirtschaft "Sicherheit im Wandel" zu gewährleisten. "Wir brauchen Verlässlichkeit", erklärte der Industrie-Präsident. Kritik übte er an US-Präsident Donald Trump. "Vieles von dem, was wir von Präsident Trump hören, widerspricht der Berechenbarkeit vergangener Jahre."

Kempf sagte nach Ankündigungen niedrigerer Unternehmenssteuern in Großbritannien und den USA einen "erheblich verschärften internationalen Steuerwettbewerb" voraus und verlangte deshalb statt "Steuersenkungen mit der Gießkanne" Steuerstrukturreformen - so eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, den Wegfall substanzgefährdender Elemente der Gewerbesteuer und eine Reform des Außensteuerrechts.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2017 05:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.