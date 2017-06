Lieber Leser,

in der vergangenen Woche gab Amazon den Kauf von Whole Foods Market bekannt. Gezahlt werden sollen 42 US-Dollar je Aktie und der Deal soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Aktie des Bio-Lebensmittelhändlers ist infolge der Bekanntgabe um 29 % auf knapp über 42 US-Dollar je Aktie gestiegen. Die Amazon-Aktie ist um 2,4 % gestiegen, die Aktien der größten Lebensmitteleinzelhändler in den USA sind allesamt eingebrochen. Die Walmart-Aktie um mehr ... (Rami Jagerali)

