Kruppa ist bereits seit 2010 im Bereich Maschinentechnologie bei Krauss Maffei als Entwicklungsingenieur und Projektleiter tätig. 2015 hat er an der Universität Duisburg-Essen mit einer Arbeit über die "Adaptive Prozessführung und alternative Einspritzkonzepte beim Spritzgießen von Thermoplasten" promoviert. Als Ziel seiner neuen Aufgabe sieht Kruppa vor allem die weitere Entwicklung neuer intelligenter Systeme und Lösungen für die Spritzgießtechnik. In diesem Rahmen wird er auch die Aktivitäten im Bereich Plastics 4.0 für das Segment Spritzgießtechnik verantworten. "Wir freuen uns, mit Dr. Kruppa einen erfahrenen Entwickler und Visionär in der digitalen Kunststoffverarbeitung für die Leitung des Bereichs Maschinentechnologie gewonnen zu haben. Aufgrund seiner sehr guten persönlichen und fachlichen Qualifikation ...

