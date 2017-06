Zürich (ots) -



Ausländische Steuerverwaltungen drängen zur Optimierung der

Auswertung von Steuerdaten und verändern dadurch die Beziehung von

Schweizer Banken zu ihren Kunden. Das Thesenpapier von PwC Schweiz

zeigt auf, dass Vertraulichkeit und Exklusivität angesichts der

Zugriffsmöglichkeiten und immer breiteren Datenströme durch

Transparenz und verschärften Wettbewerb ersetzt werden.



Das Inkrafttreten des AIA seit 2017 war nur der Anfang.

Steuerverwaltungen bahnen durch weitere Gesetze und Investitionen die

konsequente Nutzung der Datenströme an. Die Einführung neuer Gesetze

fordert dabei nicht nur die Behörden, sondern bringt auch

Finanzdienstleister und ihre Kunden in Bedrängnis. Das Thesenpapier

von PwC Schweiz «Megatrend Finanzplatz. Die Steuertransparenz wird

digital - und steigt» umschreibt den Trend hin zum gläsernen Bürger

und Bankkunden sowie die Folgen für Finanzdienstleister.



Steuerverwaltungen bauen ihre Kompetenzen aus



Ausländische Steuerverwaltungen bauen ihre Kompetenzen

systematisch und massiv aus, um Steuerhinterzieher und Steuerbetrüger

aufzudecken. Nach der Einführung des AIA und von FATCA bleibt die

Forderung nach Daten gleich, wodurch der Druck auf Schweizer Banken

weiter steigt, den Steuerverwaltungen möglichst vollständigen Zugang

zu den Verdachtsmeldungen zu geben. «Der Finanzplatz Schweiz steht

vor einer stillen Revolution: vor der Industrie 4.0. Die

Digitalisierung verändert dabei nicht nur das Berufsbild von

Bankangestellten, die Softwareroboter als Arbeitskollegen erhalten

werden. Auf Kundenseite geht der Trend hin zum gläsernen Bürger und

Bankkunden», erklärt Christoph Schärer, Leiter Innovation,

Transformation and Disruption Tax & Legal bei PwC Schweiz.



Staat hat zunehmend Hoheit über persönliche Daten



Durch den Vertrauensverlust vom Staat in seine Bürger und durch

die wachsende Unsicherheit im öffentlichen Raum werden die Bürger

angehalten sein, dem Staat noch mehr Hoheit über ihre persönlichen

Daten zu übertragen. Der Staat hat den grenzüberschreitenden

Datenfluss vom Sicherheitsbereich in den Steuerbereich verlegt und

damit die Banken in die Pflicht genommen. Die diskutierte Abschaffung

des Bargelds würde die Finanzdienstleister noch stärker in Zugzwang

bzw. Abhängigkeit von Steuerverwaltung und Sicherheitsbehörden

bringen und muss deshalb auch vor diesem Hintergrund gewürdigt

werden.



