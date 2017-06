Am Dienstag setzt sich die jüngste Aufwärtsbewegung der E.On Aktie fort. Das Papier erreicht heute in der Spitze 9,169 Euro, ein neues Verlaufshoch der Kursrallye, die deren letzte große Etappe im Mai an der 7-Euro-Marke startete, die aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...