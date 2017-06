FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 164,81 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sank auf 0,267 Prozent.

Besonders deutlich legten die Kurse britischer Anleihen zu. Großbritanniens Notenbankchef Mark Carney hat Spekulationen auf eine Leitzinsanhebung im Vereinigten Königreich eine klare Absage erteilt. Es sei nicht die Zeit für eine solche Anpassung des geldpolitischen Kurses, sagte Carney am Dienstag in London. Zuletzt hatten sich mehrere ranghohe Notenbanker für eine sofortige Zinsanhebung ausgesprochen. Die Aussagen sorgten auch an den Anleihemärkten der Eurozone für Kursgewinne./jsl/bgf/jha/

