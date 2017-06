Freiburg (ots) - 13. und 14. September: Kölner Konferenz unter dem Motto "Lightening the Age of Transformation"



Die dmexco in Köln gilt als führende Konferenz im E-Commerce. Wie in kaum einer anderen Branche ist hier der Wandel ein immer wiederkehrendes Thema. Für 2017 haben sich die Veranstalter deshalb vorgenommen, das Zeitalter der Digitalen Transformation genauer zu beleuchten. Was sich hinter dem diesjährigen Motto der dmexco verbirgt? Es geht um "einen fortlaufenden Prozess, der mit den hochdynamischen kontinuierlichen und dauerhaften Veränderungen unserer Wirtschaft einhergeht", so die Erläuterung der Macher auf der dmexco Webseite.



Auch Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG - E-Commerce-Lösungsanbieter und diesjähriger Aussteller auf der dmexco - sieht im digitalen Wandel längst keinen Trend mehr, sondern die Notwendigkeit, digital zu denken und zu handeln: "Wir müssen uns angesichts der rasanten Entwicklung von vielen Paradigmen befreien, die das Geschäft über viele Jahrzehnte geprägt haben. "Gerade die klare Trennung zwischen Produktion-, Groß- und Einzelhandel hat sich vielfach bereits überlebt. Auch in traditionellen Branchen verändern sich Geschäftsmodelle und Organisationen im Zuge von Digitalisierung und Industrie 4.0 rasant." Der Freiburger E-Commerce-Lösungsanbieter gilt als einer der Pioniere im elektronischen Kommerz und hat zahlreiche Unternehmen erfolgreich in den E-Commerce geführt.



Kunden wollen Lösungen und nicht nur Technologie



Gemeinsam mit ausgewählten Partnerunternehmen - kernpunkt, Laudert, OpusCapita, Shoptimax mit Pixelboxx und w&co - bietet OXID eSales am Stand C 058 in Halle 7 einen Einblick in das Portfolio, das bei der Digitalen Transformation im Online Handel zum Einsatz kommen kann. Insbesondere mit der brandneuen Version OXID eShop 6 - die der E-Commerce-Experte erstmals auf der dmexco präsentiert - erhalten Kunden eine leistungsfähige, anpassbare, rentable und zukunftssichere Lösung. "E-Commerce-Prozesse zu implementieren kann je nach Unternehmensstruktur hoch komplex sein. Noch viel schwieriger ist es jedoch, die Lösung effizient und profitabel zu betreiben. Darauf haben wir uns unter anderem in der neuen Version konzentriert. Mit Erfolg, wie unsere Partner aus den aktuellen Projekten berichten", erklärt Roland Fesenmayr stolz.



Ein weiterer Hebel für den digitalen Geschäftserfolg: Mit attraktivem Storytelling, Content-Angeboten und digitalen Services rund um das Produkt Umsätze generieren. "Sprich mit mir, ich bin dein König!" lautet daher der Titel eines Vortrages, den Caroline Helbing und Stephan Wehrle von OXID eSales während des dmexco Speakers' Forum halten. Am 13. September ab 12:00 Uhr wird "Content Commerce in a Nutshell" von den E-Commerce-Experten präsentiert.



Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis der OXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertige Webshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen und effizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wie Melitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID. Die umfassende Lösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M, Murrelektronik oder Unilever Food Solutions. Die modulare Standardsoftware wird dabei von über 150 Solution Partnern nach Wunsch implementiert, eine stetig wachsende Open Source-Gemeinde sorgt stets für neue und marktgerechte Impulse, mit der die Software voll dem Bedarf entspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS) decken dabei das volle Multichannel-Spektrum ab.



OTS: OXID eSales AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60635 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60635.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen: OXID eSales AG, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg, Tel.: +49 761 36889-0, Fax: +49 761 36889-29, Web: www.oxid-esales.com, E-Mail: info@oxid-esales.com



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Tel. 0611/97315 0, Email: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de