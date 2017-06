BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen in Deutschland sollen die Störungen im Zugverkehr bis Mittwochmorgen behoben sein. "Wir rechnen damit, dass spätestens morgen zum Berufsverkehr alles wieder planmäßig läuft", sagte ein Bahnsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte in Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig sowie im niedersächsischen Bad Bevensen 13 Brandanschläge an Strecken der Bahn verübt. Am Dienstag gab es deshalb noch Behinderungen im Norden, Osten und Westen Deutschlands. Auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck verkehrten zwischen Hamburg-Rahlstedt und Ahrensburg Busse statt Züge. Im Südosten Berlins waren drei Linien der S-Bahn unterbrochen. In Sachsen gab es um Dresden und Leipzig herum noch kleinere Verspätungen.

In Nordrhein-Westfalen war die ICE-Strecke zwischen Hamm und Düsseldorf wieder frei. Auf der Strecke von Hamm über Hagen und Wuppertal nach Köln wurden die Züge noch über eine Güterstrecke umgeleitet und kamen 10 bis 15 Minuten später an./bfb/DP/jha

AXC0104 2017-06-20/12:37