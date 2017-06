Frankfurt - Die Akteure an den internationalen Finanzmärkten starteten mit erhöhter Risikobereitschaft in die neue Börsenwoche, so die Analysten der Helaba.Für gute Laune habe neben den positiven Vorgaben aus Fernost natürlich der klare Wahlsieg der Bewegung von Staatspräsident Emmanuel Macron gesorgt. Angeführt von der Erholung im Technologiesektor hätten Dow Jones- und S&P 500-Index neue Rekordstände erklommen. Staatsanleihen seien ins Hintertreffen geraten.

