Vimercate, Italien (ots/PRNewswire) -



Auswechselbare Batterie, elektrische Bremsen am Lenker und drei verschiedene Geschwindigkeiten für das Spitzenprodukt der Elektroroller-Serie von Nilox



Nilox (http://www.nilox.com), die italienische Sport-Technologie-Marke der Esprinet Group, stellt DOC AIR vor, den neuen Elektroroller der Elektromobilität-Serie von Nilox, die inzwischen aus drei Elektrorollern, vier Hoverboards und zwei Skateboards besteht.







(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/467840/Nilox_Logo.jpg )







(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/523490/Nilox_DOC_AIR.jpg )



DOC AIR ist für diejenigen gedacht, die nach einer agilen und umweltfreundlichen Variante suchen, um sich in der Stadt fortzubewegen. Mit täglichen Kosten von wenigen Cents kann man überallhin gelangen. Mit nur zwei bis drei Stunden Ladezeit fährt der Roller bei einer Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h zwischen 15 bis 25 km.



DOC AIR ist Spitzentechnologie gebündelt in einem linearen und kompakten Design. Mit einem Gewicht von weniger als zehn Kilo ist der Roller mit einer Drosselklappe am Lenker ausgestattet und einer Multifunktionstaste, mit der drei verschiedene Geschwindigkeiten ausgewählt werden können. Sobald DOC AIR eingeschaltet ist, befindet sich der Roller automatisch im "SAFE"-Modus, der durch ein grünes LED-Licht auf der Multifunktionstaste angezeigt wird. Durch leichtes Antippen des Schalters gelangt man in den "REGULAR"-Modus, woraufhin das LED-Licht blau wird. Für mehr "Gas" kann mit einer weiteren Berührung in den "FAST"-Modus gewechselt werden und das LED-Licht leuchtet nun gelb. DOC AIR wechselt automatisch in den "CRUISE CONTROL"-Modus, wenn für mindestens sechs Sekunden der gleiche Modus beibehalten wird, wodurch der Roller mit konstanter Geschwindigkeit fährt - auch beim Loslassen des "Gashebels".



DOC AIR ist mit einer Bremse am Hinterrad und einer elektrischen Bremse am Lenker ausgestattet. Weiterhin verfügt der Roller über eine abnehmbare Batterie, die schnell ausgetauscht werden kann, bevor sie völlig leer ist. Das LED-Licht an der Multifunktionstaste ist auch eine Warnleuchte, die rot aufleuchtet, wenn es ein Problem mit dem Roller gibt, und blinkt, wenn der Batteriestand niedrig ist.



DOC AIR kann zusammengeklappt und überall gelagert werden. Dank zwei kleiner Räder kann er einfach wie ein Trolley transportiert werden, wenn er nicht benutzt wird. DOC AIR ist weiß mit schwarzen Elementen.



Über Nilox:



Nilox (http://www.nilox.com) ist die Sport-Technologie-Marke der Esprinet Group. Dank ständiger Investitionen in die Forschung und die Produktvermarktung ist Nilox in der Lage, die neuesten Trends zu erkennen und diese auf den Markt zu bringen: Dazu gehören unter anderem die DOC-Serie, die neben dem Hoverboard auch Elektroroller und Skateboards für grüne Mobilität umfasst, ohne dabei auf den Spaß zu verzichten; oder Bodyguard, das weltweit erste tragbare Sicherheitsgerät. Das Markenportfolio umfasst auch eine breite Palette von On-Board-Kameras (MINI, F-60, EVO und 360 Leitungen), tragbaren Geräten und professionellen IT-Lösungen.



OTS: Nilox newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125596 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125596.rss2



Pressekontakt: Paola Bramati Marketing- & Kommunikationsexpertin Nilox - Esprinet S.p.A Tel. +39 02 404961 Mobil +39 346 6290054 paola.bramati@esprinet.com