Das Ifo-Institut hebt seine Wachstumsprognose deutlich an. Die frohe Botschaft scheint aber in Zeiten von Trumps Kritik an deutschen Handelsüberschüssen politisch extrem sensibel. Eine Analyse.

Der Aufschwung geht nun doch ungebremst weiter, ja er verstärkt sich sogar noch etwas. Das ist die Botschaft des Ifo-Instituts mit seiner revidierten Wachstumsprognose für Deutschland. Im Dezember hatte das Institut noch eine Abschwächung der Zunahme des Bruttoinlandsprodukts auf 1,5 Prozent in diesem und 1,7 Prozent im nächsten Jahr prognostiziert, von 1,9 Prozent 2016. Nun sollen es doch 1,8 und 2,0 Prozent werden.

"Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Aufschwung von der Binnenkonjunktur und dort insbesondere von der Bauwirtschaft und dem Konsum getragen", erläutert Timo Wollmershäuser, der Leiter der Ifo-Konjunkturforschung in einer Pressemitteilung. Die Feststellung überrascht, lässt sich doch der Prognosetabelle entnehmen, dass der private Konsum in diesem Jahr nur um 1,2 Prozent und im kommenden Jahr um 1,6 Prozent zulegen soll. Das ist deutlich weniger als die rund zwei Prozent in den Vorjahren und auch deutlich weniger als das Wachstum der Wirtschaftsleistung insgesamt. Ein Wachstumstreiber, der deutlich hinter dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum zurückbleibt.

Wie geht das? Das sieht eher so aus, als würde das im Export und mit Bauinvestitionen verdiente Geld nur teilweise seinen Weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...