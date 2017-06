Für die Attacke auf Gläubige vor einer Moschee in London soll ein Mann aus Wales verantwortlich sein. Der vierfache Familienvater fiel Berichten zufolge schon in den letzten Wochen durch ausländerfeindliche Sprüche auf.

Nach der Attacke auf Muslime vor einer Moschee in London ist der Täter nach übereinstimmenden Medienberichten identifiziert. Es handelt sich demnach um den 47-jährigen Darren O. aus Cardiff. Der vierfache Familienvater soll nach Angaben seiner Mutter unter psychischen Problemen gelitten haben. Scotland Yard wollte dies am Dienstag auf Anfrage nicht kommentieren.

Der Mann war in der Nacht zum Montag mit einem gemieteten Lieferwagen in eine Menschenmenge nahe einer Moschee in Finsbury Park im Norden der Hauptstadt gerast. Sieben Verletzte lagen am Dienstag noch in Krankenhäusern, drei von ihnen im kritischen Zustand.

Seine Mutter sagte dem britischen Fernsehsender ITV: "Mein Sohn ist kein Terrorist." Er sei wegen psychischer Probleme in medizinischer Behandlung gewesen. Sie bezeichnete ihren Sohn als "komplexe ...

