Gerade erst zog die Marktkapitalisierung von Tesla (WKN:A1CX3T) an der von BMW (WKN:519000) vorbei. Jetzt glaubt ein Milliardär, dass das erst der Anfang gewesen sein könnte.



Nachdem sich die Aktie seit dem 1. Dezember mehr als verdoppelte, glaubt der Milliardär Ron Baron, dass der Kurs von 373 US-Dollar verglichen mit dem Kursziel relativ niedrig ist. ?Ich glaube, dass sie im nächsten Jahr bei 500 bis 600 US-Dollar liegen wird und ich glaube auch, dass sie bis 2020 bei 1000 US-Dollar liegen wird?, sagte Baron in einem Interview mit CNBC am Dienstag.



Auf die Frage nach dem letzten Kursanstieg sagte Baron, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...