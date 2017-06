Entscheidender Meilenstein der Branche wird erreicht; Unternehmen ist weltweit erster Anbieter, der globales, zu 100 % softwaredefiniertes Netzwerk bereitstellt, mit dem Overlay-SD-WAN-Services möglich sind

Zentrale Vorteile für Unternehmen

Unübertroffene Leistung und Konnektivitätsoptionen durch über 1000 lokale IDA-Partner von NTT Com

Globales, cloudbasiertes SD-WAN Secure Web Gateway und Services für Anwendungsbeschleunigung

Dynamische, optimierte Netzwerkauslastung bei jeder Zweigniederlassung

Optimierter, zuverlässiger Zugang zu großen Cloud- und SaaS-Plattformen

Netzwerkanalysen in Echtzeit beispiellose Fähigkeit, die Endnutzer-Erfahrung zu visualisieren

NTT Communications Corporation (NTT Com), der Anbieter von IKT-Lösungen und internationalen Kommunikationsdienstleistungen innerhalb von NTT Group (TYO: 9432), hat heute den Start von NTTs SD-WAN-Service-Portfolio bekanntgegeben. Diese weltweit erste SD-WAN-Plattform deckt über 190 Länder ab. Ein weiteres Novum und ein weiterer Benchmark für die Branche ist die Tatsache, dass NTT Com als erster Anbieter weltweit ein zu 100 Prozent softwaredefiniertes Netzwerk bereitstellt. Es liefert den Rahmen, in dem NTT Com eine umfangreiche Suite von Overlay-SD-WAN-Services für globale und regionale Unternehmen sowie branchenführende SD-WAN-Netzwerkleistung für Unternehmen und Endverbraucher anbietet. Das globale, softwaredefinierte Netzwerk liefert NTT Com beispiellose Flexibilität und Geschwindigkeit für die Einführung neuer Services, die Unternehmen bei der Transformation ihrer Geschäftstätigkeiten und bei der Reaktion auf die Konkurrenz unterstützen sollen. NTT Com erweitert seinen softwaredefinierten Netzwerkservice und kann seinen Kunden mit der Einführung dieser SD-WAN-Services jetzt noch mehr Optionen anbieten.

Die NTT-SD-WAN-Plattform basiert auf einer bahnbrechenden Architektur, die weltweit über mehr als 75 lokale Cloudzentren (Local Cloud Centers, LCCs) verteilt ist und für Netzwerk-, Mobilitäts- und Sicherheitsservices optimiert ist. Mit den Streaming-Netzwerkanalysen von NTT SD-WAN in Echtzeit erhalten CIOs und ihre IT-Mitarbeiter umfassende Einblicke zu Anwendungsleistung, Netzwerksicherheit und Endbenutzererfahrung. Die Plattform unterstützt ferner die Bereitstellung von Services von Teilnehmernetzgeräten aus, die sich an den Standorten der Kunden befinden.

"Die digitale Transformation ist heute für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Die Geschäftsmodelle von Firmen ändern sich damit grundlegend", sagte Herr Shuichi Sasakura, Senior Vice President Netzwerkservices bei NTT Com. "Das globale SD-WAN-Service-Portfolio von NTT ist eine Komplettlösung, mit der Unternehmen ein äußerst flexibles und vielseitiges Netzwerk erhalten, das ganz auf ihren spezifischen Bedarf zugeschnitten ist und das es ihnen ermöglicht, in der heutigen digitalen Wirtschaft besser im Wettbewerb zu bestehen."

NTT Com nutzt softwaredefinierte Technologien und eine Plattform, die 2014 mit der Virtela-Übernahme erworben wurden. Virtela, ein führendes Unternehmen im Bereich des softwaredefinierten Networking, hatte zum Zeitpunkt der Übernahme bereits seit über zwölf Jahren softwaredefinierte Netzwerkdienste für Unternehmen angeboten. Gemeinsam beschleunigen die Teams von NTT Com und Virtela weiterhin die Entwicklung von NTT Coms "SDx+M Solution Strategy".

"Hinter dem NTT-SD-WAN-Service-Portfolio steht die beispiellose Leidenschaft unserer Mitarbeiter für den Kundensupport", sagte Ron Haigh, Geschäftsführer von Virtela, der Geschäftseinheit von NTT Com für globale Firmennetzwerke. "Bei NTT Com möchten wir unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern dafür danken, dass sie uns beim Erreichen dieses Meilensteins für die softwaredefinierte Netzwerkbranche unterstützt haben."

"Wir konnten die Services von NTT Com im Rahmen der Managed-Hybrid-WAN-Lösung von Dimension Data für zahlreiche Kunden mit großem Erfolg nutzen", sagt Rob Lopez, Gruppenleitungs-Netzwerke bei Dimension Data, einem Unternehmen der NTT Group. "Wir freuen uns sehr über die Verbesserungen, die NTT Com bei seinem SD-WAN-Portfolio vorgenommen hat, und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Erhöhung der Qualität, die wir unseren gemeinsamen Kunden bieten."

"CIOs interessieren sich immer mehr für softwaredefinierte Netzwerktechnologien. NTT DATA ist beim Angebot innovativer Lösungen ganz vorne und freut sich darauf, den Kunden zur bestmöglichen Nutzung von NTTs Portfolio von SD-WAN-Services zu verhelfen", sagt Marv Mouchawar, Geschäftsführer Strategische Geschäftseinheiten bei NTT DATA, einem Unternehmen der NTT Group.

Highlights des SD-WAN-Service-Portfolios von NTT:

Streaming-Netzwerkanalysen in Echtzeit: Das SD-WAN-Service-Portfolio von NTT verfügt über Streaming-Netzwerkanalysen in Echtzeit auf der Grundlage von NTT Coms Tool für Berichterstellung und Analysen zur Transparenz von Anwendungen. So können Firmenkunden die Arbeitslast und Leistung ihrer Netzwerke besser managen. Mithilfe der branchenführenden Analysen der Plattform können Unternehmen direkt am Puls der Gesundheit ihres Netzwerks bleiben und Datenströme ständig überblicken. Die SD-WAN-Plattform von NTT bietet zudem multidimensionale Visualisierungen mit Replay-Funktionen für Anwendungsleistung, Netzwerksicherheit, Auslastung und Endnutzer-Erfahrung. So können Unternehmen Probleme mit Standortebene, Anwendungsdimensionen oder individueller IP-Adresse analysieren.

Flexibilität für Unternehmenskonnektivität: Bei der Auswahl von Netzwerkkonnektivität für Firmenstandorte bietet NTT Com seinen Kunden viele Optionen. Das SD-WAN-Service-Portfolio von NTT unterstützt sämtliche Arten von Netzwerkkonnektivität: Lokale IDAs, Internet, Broadband, Wireless, MPLS, LTE usw. Damit haben die Kunden die Option, verschiedene Arten von Konnektivität in jeder Zweigniederlassung zu kombinieren und aufeinander abzustimmen. Die SD-WAN-Kunden von NTT profitieren von NTT Coms optimierter Cloud-Konnektivität mit großen SaaS- und Cloudservice-Anbietern. NTT Com nutzt seine proprietäre Datenbank aus über 1000 lokalen IDAs, um die besten lokalen Netzanbieter für jeden Kundenstandort auszuwählen. Alternativ können Kunden ihre eigenen Netzwerkverbindungen über lokale IDAs bereitstellen. NTT Com verwaltet außerdem vom Kunden bereitgestellte Netzwerkverbindungen über IDAs oder lokale Broadband-Anbieter. Damit fällt für die Kunden ein großer Schwachpunkt weg, der mit der Verwaltung mehrerer IDA-Beziehungen auf der ganzen Welt entsteht.

Flexibilität mit Customer Premises Equipment (CPE, Teilnehmernetzgeräte): NTT Com bietet seinen Kunden die Option, in ihren Zweigniederlassungen aus von NTT oder vom Kunden bereitgestellten SD-WAN-Geräten zu wählen. NTT Com verfügt über die Kompetenzen und die Expertise zum Managen der bei etablierten wie auch bei neuen Händlern von SD-WAN-Technologien erhältlichen SD-WAN-Technologien und unterstützt zur Zeit mehr als zehn SD-WAN- und uCPE-Händler, inklusive White-Box-Optionen.

Optimierte lokale IDA-Auswahl und Routing: Das globale SD-WAN-Overlay-Netzwerk von NTT verfügt über optimierte Konnektivität mit mehr als 1000 lokalen Netzanbietern, die Kundenstandorte in über 190 Ländern miteinander vernetzen. Die global vertriebene SD-WAN-Plattform von NTT ist Grundlage einer SD-WAN-Komplettlösung, mit der die SD-WAN-Internet-Konnektivität optimiert wird. Damit können Stellen mit Internet-Peering und Stauungen umgangen werden.

Verbesserte Servicequalität (Quality of Service, QoS): Bei standardmäßigen SD-WAN-Angeboten gibt es bezüglich der Durchsetzung von QoS-Richtlinien natürliche Einschränkungen. Da die meisten lokalen IDAs für den eingehenden Datenverkehr, der an die Zweigniederlassungen ihrer Kunden gehen soll, keine QoS-Richtlinien anbieten oder diese durchsetzen, kann der Datenverkehr nicht priorisiert werden. Dies hat schlechte Leistung und geringere Qualität der Endnutzer-Erfahrung zur Folge. Über die globale SD-WAN-Plattform von NTT sind Anwendung und Durchsetzung von QoS-Richtlinien zur Lösung dieser Aufgaben möglich. Damit können Leistung und Endnutzer-Erfahrung verbessert werden.

Sichere Web-Gateways und Anwendungsbeschleunigung: Bei der Einrichtung direkter Internetverbindungen am Standort entstehen neue Sicherheitsaufgaben. Der Schutz von Unternehmensaktiva ist eine entscheidende Anforderung, und plötzlich stellen Unternehmen fest, dass sie lokale Sicherheitsinfrastruktur für jeden einzelnen Standort erwerben und unterstützen müssen und Risiken und Kosten damit steigen. Als Teil von NTTs SD-WAN-Service-Portfolio bietet NTT Com eine vollständig integrierte SD-WAN-Sicherheitslösung über seine Secure Web Gateways, die sich in global vertriebenen LCCs befinden. Die Kunden können hier Web-URL-Filter, Firewall-Schutz und Services zur Verhinderung von unbefugtem Eindringen ermöglichen. NTT Com bietet außerdem über seine LCCs Services für die Anwendungsbeschleunigung an, um Anwendungen zu beschleunigen und die Endnutzer-Erfahrung zu optimieren. Diese Services können innerhalb von Minuten über ein Webportal aktiviert werden. Man kann sie selbst verwalten oder von NTT Com verwalten lassen, und die Kunden können von flexiblen Pay-per-Use-Modellen profitieren. Die Kunden haben zudem die Option, diese Services auf uCPE-Geräten zu aktivieren, die sich an ihren Zweigniederlassungen befinden.

Außerdem ermöglicht NTT Coms softwaredefiniertes Netzwerk die Erkennung von Malware und die Erstellung von Berichten dazu, damit Unternehmen mit der ständigen Bedrohung durch Botnets und Malware umgehen können, ohne dass sie dafür spezielle Hard- oder Software vor Ort benötigen. Der Service liefert CIOs und ihren IT-Mitarbeitern moderne Malware-Erkennung und Berichtsanalysen, damit sie infizierte Geräte innerhalb des Unternehmens erkennen können. So können die für Maßnahmen benötigte Zeit drastisch reduziert und die Auswirkungen dieser Sicherheitsbedrohungen gemindert werden.

Kundensupport: NTT Com fungiert für seine Kunden als zentrale Anlaufstelle für SD-WAN-Netzwerkdesign, Bereitstellung und Installation von Netzwerk- und CPE-Geräten, Implementierung und proaktives Monitoring und Management rund um die Uhr weltweit. Mithilfe der modernen, prädiktiven Analysen von NTT Com können Probleme im Netzwerk des Kunden proaktiv ermittelt und isoliert werden.

"Die Geschäftstätigkeiten von Inteva bauen auf der Leistung unserer Netzwerke auf, und die globalen SD-WAN-Netzwerkdienste von NTT liefern uns hohe Netzwerkzuverlässigkeit und -leistung. Das Kundensupport-Team von NTT Com ist äußerst proaktiv und reaktionsschnell. Das erlaubt es uns, uns auf die Arbeit in unseren zentralen Geschäftsbereichen zu konzentrieren", sagt Dennis Hodges, CIO von Inteva Products, LCC.

"NTT Com setzt in der Telekommunikationsbranche neue Standards mit einem globalen und zu 100 Prozent softwaredefinierten Netzwerk-Meilenstein sowie mit dem Angebot eines omnipräsenten Overlay von Services für SD-WAN-Netzwerke, Anwendungsbeschleunigung und Sicherheit für Unternehmen weltweit", erklärt Michael Suby, Stratecast VP Forschung bei Frost Sullivan. "Unter all den sehr innovativen und global flexiblen Lösungen, die heute auf dem Markt sind, liefert das SD-WAN-Service-Portfolio von NTT die Reichweite, Leistungsfähigkeit und Anpassbarkeit, die Unternehmen brauchen, um dem Geschäftsbedarf von heute zu entsprechen und ihre Unternehmensnetzwerke zu transformieren."

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratungs-, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Dienstleistungen zur Optimierung der IKT- (Informations- und Kommunikationstechnologie-) Umgebungen in Großunternehmen an. Unterstützt werden diese Angebote durch die weltweite Infrastruktur des Unternehmens, darunter das führende globale Tier-1-IP-Netz, das SD-WAN-Service-Portfolio, das sich über 196 Länder und Regionen erstreckt, sowie 140 sichere Rechenzentren weltweit. Die Lösungen von NTT Communications werden durch die globalen Ressourcen der Unternehmen der NTT Group gestützt, zu denen unter anderem Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA gehören.

