Bad Marienberg - Beschäftigte aus Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen nehmen die Konferenz der Gesundheitsminister am morgigen Mittwoch (21. Juni 2017) zum Anlass, auf den Personalmangel in der Pflege aufmerksam zu machen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung.

