Auch am Dienstag sieht es nach einer Fortsetzung der Rekordserie an den US-Börsen aus. Die neuen Allzeithochs, die der Dow-Jones-Index und der S&P-500 zu Wochenbeginn verzeichneten, könnten schon wieder Geschichte sein, denn die Futures auf die großen US-Indizes deuten kleine Gewinne zum Handelsstart an.

Abermals dürften es die Technologiewerte sein, deren Erholung nach dem jüngsten Ausverkauf die Rally befeuert. Die sogenannten FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix und die Aktie der Google-Mutter Alphabet) zeigen sich vorbörslich sämtlich im Plus.

An Konjunkturdaten wird nur die US-Leistungsbilanz aus dem ersten Quartal veröffentlicht. Beobachter schätzen, dass sich das Defizit im Vergleich zum Vorquartal auf 122,30 von 112,38 Milliarden Dollar vergrößert hat. Daneben gilt das Interesse den Auftritten einiger Vertreter der US-Notenbank.

June 20, 2017

