Jetzt anmelden und Frühbucherbonus bis 30. Juni 2017 nutzen



Hall in Tirol (ots) - Der pflegewissenschaftlichen Ausbildung auf Masterniveau wird in jüngster Zeit zunehmende Relevanz beigemessen, zumal sich Trends abzeichnen, dass künftig (Pflege-)Leitungspositionen einen Masterabschluss voraussetzen. Das Master-Studium Pflegewissenschaft an der Tiroler Health and Life Sciences Universität UMIT unterstützt angehende Absolventen beim Aufbau wissenschaftlicher und beruflicher Kompetenz, die einen individuellen Karrieresprung im Gesundheitswesen ermöglicht. Dabei bestehen im Rahmen des Master-Studiums Spezialisierungsmöglichkeiten in den Bereichen Advanced Nursing Practice (ANP) Management, Pädagogik, Gerontologie.



Zwtl.: Schwerpunkt Advanced Nursing Practice (ANP)



Durch den Schwerpunkt Advanced Nursing Practice (ANP) werden speziell für berufserfahrene diplomierte Pflegepersonen mit Bachelor-Abschluss zusätzliche berufliche Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege geschaffen. Mit dem Schwerpunkt ANP legt das UMIT-Department Pflegewissenschaft und Gerontologie den inhaltlichen Fokus auf eine verstärkte pflegerische Autonomie und veränderte Handlungskompetenzen in klinischen und mobilen Settings, die im ANP-Bereich ausgebildete Pflegepersonen in Zukunft innehaben werden.



Zwtl.: Frühbucherbonus



Speziell für Interessenten des Master-Studiums Pflegewissenschaft wird bis 30. Juni 2017 für die ersten zwei Semester der viersemestrigen universitären Ausbildung ein Frühbucherbonus gewährt. Dabei reduziert sich die Studiengebühr von 2.800,- Euro pro Semester in den ersten beiden Semestern auf 2.600,-Euro. Das bedeutet eine Kostenersparnis von 400.? Euro im ersten Studienjahr.



Zwtl.: Information



Informationen zum pflegewissenschaftlichen UMIT-Studienportfolio, zur Möglichkeit der Studienberechtigungsprüfung und zum Frühbucherbonus erhalten Sie unter: [www.umit.at/pflege] (http://www.umit.at/pflege), E: lehre@umit.at oder T: +43(0)508648-3817



Rückfragehinweis: Hannes.schwaighofer@umit.at, Tel: 0664/4618201



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4200/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: UMIT - The Health & Life Sciences University newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75854 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75854.rss2