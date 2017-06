Köln (ots) -



In der letzten Ausgabe von "PussyTerror TV" vor der Sommerpause fährt Carolin Kebekus noch mal die gesamte Bandbreite ihrer beliebten Figuren und Parodien auf. Neben einem Wiedersehen mit Melania Trump enthält die neue Ausgabe auch ein Musikvideo mit weiteren "PussyTerror TV Allstars" wie Mario Großreuss, Veronika Rodcke und Bubu (aka BibisBeautyPalace). Auch wenn deren Song "Fiesta Finito" das Zeug zum neuen Sommerhit hat, will in dem Clip keine rechte Sommerstimmung aufkommen. Zu sehen ist die WDR-Show "PussyTerror TV" am Donnerstag, 22. Juni 2017, um 24.00 Uhr im Ersten und im Anschluss in der Mediathek von Das Erste. Vorab steht der Clip mit "Fiesta Finito" im Youtube-Channel zum Embedden bereit: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AveNOxC5vyA



Als Gast begrüßt Carolin Kebekus am Donnerstag Bela B. von den "Ärzten". Gemeinsam performen sie einen Song auf der Bühne und nehmen in einem Einspieler das Publikum mit auf eine Shopping-Tour der besonderen Art.



Die "Pussy des Monats" ist dieses Mal Farid Bang, der in diesem Monat mit seinen sexistischen Äußerungen für Wirbel sorgte.



"Carolin Kebekus: PussyTerror TV" ist eine Produktion von BRAINPOOL TV GmbH im Auftrag des WDR. Produzent BRAINPOOL: Jörg Grabosch. Redaktion WDR: Leona Frommelt



