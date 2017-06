Baden-Baden (ots) -



"Die Kleine Tierschau", das ist das Künstlertrio Michael Gaedt, Michael Schulig und Ernst Mantel, die in den 1980er und 1990er Jahren Pionierarbeit der deutschen Musik-Comedy geleistet haben. 2016, 35 Jahre nach ihrer Gründung, sagte "Die Kleine Tierschau" mit einer Abschiedstour schließlich "Adé!". Das SWR Fernsehen widmet den Varietékünstlern am Sonntag, 25. Juni 2017, zwei Dokumentationen. Den Auftakt macht um 9:15 Uhr "Ein Tier schaut zurück" von Dieter Zimmermann, ein Porträt der Künstler von der Ostalb. Im Anschluss, um 10 Uhr, folgt "Best of Tierschau", ebenfalls von Dieter Zimmermann, eine Retrospektive auf Showhighlights der letzten 35 Jahre.



Vom schwäbischen Größenwahn von der Ostalb Die SWR Dokumentation "Ein Tier schaut zurück" porträtiert Comedians, die die Künstlerlandschaft im Südwesten nachhaltig geprägt haben. Gegründet wurde "Die Kleine Tierschau" in Heubach - und obwohl die drei Ostalbbuben dem schwäbischen Dialekt treu blieben, tourten sie bald durch die ganze Bundesrepublik und das benachbarte Ausland. Immer mit dabei: schräge Revue- und Showfilme mit trickreichen Einstellungen voller Sketche, Step, Musik und Blödelei. Mitbegründer und Tierschau-Urgestein, Frontmann Michael Gaedt, blickt zurück auf die Anfänge der Comedy-Band. Locker kommentieren Stimmen der ersten Stunde, u. a. Joe Bauer, Roland Baisch, Patrizia Moresco, Werner Schretzmeier und der Theateransager "Buffy" kurze Filmausschnitte von damals. Die Bühnenausstatter "Vereinigten Kunstwerke" erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Kleine Besuche an den Drehplätzen von damals wecken Erinnerungen an vergangene Showhighlights. Dazu schwärmt Christoph Sonntag vom schwäbischen Größenwahn der Comedy-Chaoten.



Preisgekrönte Kleinkünstler



"Best of Tierschau" zeigt die schönsten Momente der Comedy-Gruppe: Die ersten Auftritte hatten die Künstler der "Kleinen Tierschau" als Straßenmusiker, aber schon damals war der Gruppe ein großer Aufwand an Requisiten und Musikinstrumenten wichtig. Später standen sie u. a. mit Bands wie "Die Ärzte" oder "Die Erste Allgemeine Verunsicherung" auf der Bühne. Direkt von der Straße wurden sie von Alfred Biolek für seine Fernsehshow "Showbühne" engagiert. Das Stammhaus der "Kleinen Tierschau" war das Theaterhaus Stuttgart. Die Gruppe wurde 1989 mit dem "Ravensburger Kupferle" ausgezeichnet. Die 45-minütige Retrospektive "Best of Tierschau" zeigt Highlights aus SWR Produktionen von 1985 bis 1994.



"Ein Tier schaut zurück", Sonntag, 25. Juni, 9:15 Uhr "Best of Tierschau", Sonntag, 25. Juni, 10 Uhr



