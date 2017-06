München (ots) - Der Verwaltungsrat der LBS Bayern hat Erwin Bumberger (53) mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Der derzeitige Vertriebsvorstand der Landesbausparkasse folgt auf Dr. Franz Wirnhier (64), der zum Jahresende 2017 nach rund 14 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand gehen wird.



Bumberger ist seit August 2014 im Management der LBS Bayern, zunächst als Generalbevollmächtigter, seit August 2015 als Vorstandsmitglied. Zuvor war er sieben Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freyung-Grafenau, deren Vorstand er seit 2004 angehörte. Er ist diplomierter Sparkassenbetriebswirt, lernte in der Sparkasse Deggendorf und arbeitete als Dozent in der Bayerischen Sparkassenakademie Bayern sowie in diversen Führungspositionen in der Sparkasse im Landkreis Schwandorf.



"Ich freue mich, dass die LBS Bayern mit Erwin Bumberger einen Vorstandsvorsitzenden bekommt, der nicht nur über exzellente Kenntnisse im Bausparkassengeschäft verfügt, sondern als langjähriger Vorstandsvorsitzender einer bayerischen Sparkasse auch ein profunder Kenner der Sparkassen-Finanzgruppe Bayern ist", sagt Dr. Ulrich Netzer, Präsident des Sparkassenverbandes Bayern und Verwaltungsratsvorsitzender der LBS Bayern. "Im Namen des Verwaltungsrates spreche ich Dr. Franz Wirnhier meinen großen Dank dafür aus, dass er die Landesbausparkasse über so lange Zeit überaus erfolgreich geprägt hat." Insbesondere im Zuge des Verkaufs der LBS Bayern von der BayernLB an die bayerischen Sparkassen und bei der Bewältigung des aktuellen Niedrigzinsumfelds habe er sich große Verdienste um das Unternehmen erworben.



