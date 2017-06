Auf Einladung von Bundeswirtschaftsministerin Zypries diskutierten rund 200 Gründerinnen, Managerinnen und Politikerinnen über Hürden in der Wirtschaftswelt. Dabei wird klar: Manche Probleme sind auch selbst gemacht.

In Wirtschaft und Politik ist so ein Anblick noch immer sehr selten: Mehr als 200 Managerinnen, Gründerinnen und Politikerinnen stehen und sitzen im großen Innenhof des Bundeswirtschaftsministeriums an weiß betuchten Tischen, unterhalten sich, machen sich miteinander bekannt. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) persönlich hat sie eingeladen. Gekommen sind unter anderen Sigrid Evelyn Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, die neue SPD-Familienministerin Katarina Barley, Elke Büdenbender, Juristin und Ehefrau des neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie Gesche Joost, Internetbotschafterin von Deutschland.

Gleich zum Antritt ihrer Amtszeit als neue Bundeswirtschaftsministerin im Januar war klar: Viel bewegen wird Zypries nicht mehr können während der verbleibenden Legislaturperiode, ...

