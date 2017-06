Snap, der Konzern hinter dem Videoschnipseldienst Snapchat, schließt einen 100-Millionen-Dollar-Deal: Filmproduzent Time Warner soll exklusive Shows für die App produzieren. Das Ende der roten Zahlen?

Jedes Jahr treffen sich alle, die in der Kreativ- und Werbebranche einen Namen haben, an der Côte d'Azur. Nicht nur, um sich selber zu feiern, sondern um die Besten ihres Faches zu küren. Auch in diesem Jahr werden im französischen Cannes wieder die Löwen vergeben, wenn man so will, die Oscars der Branche.

Unter die Werber und Kreativen hat sich auch der Schnipseldienst Snapchat gemischt - und der präsentiert sich eindrucksvoll: Am Eingang zum Festival hat das Unternehmen ein gelbes Riesenrad aufgebaut. Doch noch viel mehr als diese Kirmes-Inszenierung dürfte die Cannes-Besucher ein gestern verkündeter Deal interessieren.

Es ist eine globale Partnerschaft, die Snap, der Konzern hinter der App, am Montag bekanntgab: Filmproduzent Time Warner soll in den nächsten zwei Jahren zehn exklusive Shows für die App produzieren. Wie das Nachrichtenportal "Mashable" berichtet, ist dieser Deal 100 Millionen Dollar schwer.

Snapchat-Nutzer sollen künftig eine ganze Reihe von Inhalten sehen können - darunter Drama- und Comedy-Shows. Mit diesem Deal versucht Snapchat, sich weiter von Facebook abzusetzen. Denn für den Schnipseldienst drängt die Zeit: Es muss Investoren und Analysten beweisen, dass sich die Zeit der roten Zahlen dem Ende neigt.

Das gelbe Riesenrad am Eingang des Festivals ist ein Statement: "Wir sind auch noch da!" Wie die Konkurrenz ist auch die App, die mit ihren vergänglichen ...

