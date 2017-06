Sterling und Wilson wird das Photovoltaik-Kraftwerk mit 1177 Megawatt Leistung in dem Emirat bauen, dessen Solarstrom mit dem bislang niedrigsten, in einer Ausschreibung vergebenen Tarif vergütet wird. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller bildete für die Auktion ein Konsortium mit dem japanischen Konzern Marubeni und erhielt von der Energiebehörde in Abu Dhabi den Zuschlag.Das indische EPC-Unternehmen Sterling and Wilson Pvt Ltd., eine Tochtergesellschaft des Industriekonglomerats Shapoorji Pallonji Group, hat den Auftrag für den Bau sowie den Betrieb und die Wartung des geplanten 1177 Megawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...