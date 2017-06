München (ots) -



Auf die Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit weist die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe mit drei neuen Plakaten hin. Unter dem Motto "Zukunft zu Hause: Perspektiven schaffen" werden darauf drei unterschiedliche Zitate von Karlheinz Böhm, dem Gründer von Menschen für Menschen, verwendet. Mit der Aktion will die Hilfsorganisation darauf hinweisen, dass sich Fluchtursachen vermeiden lassen, wenn die Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive für ihr Leben haben.



"Wir sollten alles tun, damit Kinder, Frauen und Männer in den betroffenen Ländern ein Leben in Würde führen können", sagt Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe. Brandis weiter: "Die Menschen brauchen eine berufliche Perspektive in ihrer Heimat. Sie brauchen die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft, in der sie dauerhaft unabhängig von fremder Hilfe leben können. Nur so lassen sich langfristig Fluchtursachen vermeiden. Darauf wollen wir mit unseren Plakaten hinweisen."



Die Plakate im Format 42 cm x 59,4 cm werden künftig besonders bei Veranstaltungen der Organisation (www.menschenfuermenschen.de) in Deutschland eingesetzt. Die Gestaltung erfolgte von der Agentur Bohm und Nonnen aus Darmstadt, die auch für die grafische Gestaltung des Spendenmagazins Nagaya von Menschen für Menschen verantwortlich ist. Die Fotos stammen von Rainer Kwiotek von der Agentur Zeitenspiegel aus Weinstadt-Endersbach, der bereits seit vielen Jahren für die Organisation in Äthiopien fotografiert.



Die Zitate von Karlheinz Böhm auf den Plakaten



"Alles, was wir heute tun, tun wir auch und vor allem für die zukünftigen Generationen. Wir haben die Pflicht, unseren Kindern eine nachhaltig lebenswerte Welt zu hinterlassen."



"Gemeinsam können wir eine Welt gestalten, in der alle Menschen die gleiche Chance auf eine eigene Entwicklung und eine Zukunft ohne Armut haben."



"Es gibt keine erste, zweite oder dritte Welt. Wir leben alle auf ein und demselben Planeten, für den wir gemeinsam Verantwortung tragen."



Über Menschen für Menschen:



Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahren nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftung trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 740 fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.



