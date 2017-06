Mailand (ots/PRNewswire) -



Italtel wird seine Expertise in den Bereichen Virtualisierung, IoT und Edge-Computing in die Projekte einbringen



Italtel - ein führendes Telekommunikationsunternehmen für IT-Systemintegration, Managed Services, Network Functions Virtualization (NFV) und All-IP-Lösungen - gab heute bekannt, dass es für seine Rolle als eines der Unternehmen, die drei Horizon-2020-Forschungsprojekte vorantreiben werden, 1,150K Euro an Mitteln der Europäischen Kommission für Forschung und Entwicklung erhalten wird.







Die Projekte MATILDA, 5GCITY und 5G ESSENCE sind alle Teil der Forschungs- und Innovationsinitiative 5G-PPP, welche die Europäische Kommission mit ihren Forschungs- und Entwicklungsmitteln unterstützt. MATILDA (Finanzhilfevereinbarung Nr. 761898) zielt darauf ab, ein holistisches 5G-Rahmenwerk für die Gestaltung, Entwicklung und Orchestrierung von 5G-fähigen Anwendungen und 5G-Netzwerkdienstleistungen zu entwerfen und zu implementieren, die VNFs (Virtual Network Functions) nutzen. Italtel führt die Definition der Anwendungsfälle und deren Akzeptanzkriterien an und unterstützt Vorführungsmaßnahmen.



5GCITY (Finanzhilfevereinbarung Nr. 761508) zielt darauf ab, eine gemeinsame, offene Multi-Tenant-Plattform aufzubauen, die ein zentralisiertes Cloud-Modell bis zur äußersten Edge des Netzwerks erweitert - vorgestellt wird es in Barcelona, Bristol und Lucca. Italtel wird hier die Schlüsselrolle als Innovationsmanager übernehmen und dem Innovationsvorstand des Projekts vorsitzen sowie die Projektinnovationen, die geistigen Eigentumsrechte, das Wissensmanagement und die Standardisierungsmaßnahmen anleiten. Italtel wurde auch als Leiter für das WP2 ernannt, womit es die Verantwortung für die Koordination von Anforderungen, Anwendungsfällen, der Architekturdefinition, der regulatorischen Bestimmungen und der Geschäftsmodelle übernimmt.



Bei 5G ESSENCE (Finanzhilfevereinbarung Nr. 761592) wird Italtel am Edge des Netzwerks arbeiten und neuartige Multimedia-Anwenderfälle unterstützen (5G Crowded Events und 5G Inflight-Entertainment-Systeme), die auf Edge-Netzwerk-Beschleunigungstechnologien beruhen. 5G ESSENCE zielt darauf ab, eine flexible skalierbare Plattform bereitzustellen, die neue Geschäftsmodelle und Umsatzströme unterstützt.



"Da wir die 5G-Versprechungen von höheren Datenraten und überall verfügbarer Netzwerkabdeckung umsetzen wollen, müssen eine Reihe neuer Technologien entwickelt werden und wir sind stolz darauf, zusammen mit anderen Unternehmen, eine Rolle bei diesen Horizon-2020-Projekten zu spielen", erklärte Stefano Pileri, CEO von Italtel. "Durch die enge Zusammenarbeit, die Teamarbeit und die innovativen Lösungen wird sicherlich jedes Projekt unsere digitale Gesellschaft bereichern und unsere Produkte und Lösungsportfolios positiv beeinflussen."



Die Projekte beginnen im Juni 2017 und es wird erwartet, dass sie für 30 Monate laufen werden.



Italtel entwirft und bietet All-IP-Kommunikationslösungen, Managed Services, IT-Systemintegrationsdienste, Netzwerkintegration und Migrationsaktivitäten. Mehr unter: http://www.italtel.com



