AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.448,00 +0,02% +9,46% Euro-Stoxx-50 3.585,93 +0,18% +8,98% Stoxx-50 3.222,51 -0,02% +7,04% DAX 12.917,30 +0,22% +12,51% FTSE 7.530,33 +0,09% +5,43% CAC 5.323,57 +0,24% +9,49% Nikkei-225 20.230,41 +0,81% +5,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,84 +25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,40 44,2 -1,8% -0,80 -23,5% Brent/ICE 46,11 46,91 -1,7% -0,80 -21,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,67 1.243,20 +0,2% +2,47 +8,2% Silber (Spot) 16,56 16,51 +0,3% +0,05 +4,0% Platin (Spot) 924,85 927,00 -0,2% -2,15 +2,4% Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,6% -0,02 +2,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Dienstag sieht es nach einer Fortsetzung der Rekordserie an den US-Börsen aus. Die neuen Allzeithochs, die der Dow-Jones-Index und der S&P-500 zu Wochenbeginn verzeichneten, könnten schon wieder Geschichte sein, denn die Futures auf die großen US-Indizes deuten kleine Gewinne zum Handelsstart an.

Abermals dürften es die Technologiewerte sein, deren Erholung nach dem jüngsten Ausverkauf die Rally befeuert. Die sogenannten FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix und die Aktie der Google-Mutter Alphabet) zeigen sich vorbörslich sämtlich im Plus.

An Konjunkturdaten wird nur die US-Leistungsbilanz aus dem ersten Quartal veröffentlicht. Beobachter schätzen, dass sich das Defizit im Vergleich zum Vorquartal auf 122,30 von 112,38 Milliarden Dollar vergrößert hat. Daneben gilt das Interesse den Auftritten einiger Vertreter der US-Notenbank.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -122,30 Mrd USD zuvor: -112,38 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit guten Vorgaben der Wall Street geht es am Dienstagmittag auch an den europäischen Börsen weiter nach oben. Gewinner Nummer eins im DAX sind Prosieben mit einem Plus von 2 Prozent. Angetrieben wird der Kurs vom Verkauf des Online-Reisebüros Etraveli für rund 500 Millionen Euro. Im Handel heißt es, Prosieben sei mit dem Verkauf endlich ein erfolgreicher Deal gelungen. Zudem liege der erzielte Preis leicht oberhalb der Erwartung der Jefferies-Analysten. Mit einem Plus von 3,6 Prozent sind Osram Spitzenreiter im MDAX. Händler sprechen von Fonds-Käufen, nachdem die Analysten des Bankhauses Lampe die Aktien auf die Kaufliste genommen haben. In der zweiten Reihe sind aber auch andere konjunkturabhängige Aktien wie Dürr, Wacker Chemie und Leoni gefragt. Kion springen um 2,2 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 70,37 Euro. Händler sehen dahinter kontinuierliche Käufe von Konjunktur-Baskets und keine besonderen Einzelnachrichten oder Erwartungen. In Frankreich steigen Kering um 1,7 Prozent. Die Anleger reagieren positiv auf den Investorentag von Kering und den Aussagen zur Entwicklung der Tochter Saint Laurent (SL). Unter den Blue-Chips des Euro-Stoxx-50 stellen Unilever mit 1,1 Prozent Plus einen der stärksten Titel. Grund ist die Akquisition des Kosmetikherstellers Hourglass. Da Hourglass derzeit doppelt so stark wie der Kosmetikmarkt wachse, werde der Kauf vom Markt honoriert, obwohl der genaue Kaufpreis nicht bekannt sei. Rocket Internet ziehen um gut 4 Prozent an und profitieren damit abermals vom bevorstehenden Börsengang der Beteiligung Delivery Hero.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.33 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1151 -0,10% 1,1163 1,1166 +6,0% EUR/JPY 124,40 -0,11% 124,54 124,29 +1,2% EUR/CHF 1,0855 -0,22% 1,0880 1,0877 +1,4% EUR/GBP 0,8803 +0,51% 0,8759 1,1402 +3,3% USD/JPY 111,56 -0,01% 111,57 111,31 -4,6% GBP/USD 1,2668 -0,60% 1,2744 1,2733 +2,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Trotz guter Vorgaben aus den USA und Europa haben sich die Anleger am Dienstag in Ostasien mit Käufen zurückgehalten. An den meisten Plätzen gaben die Indizes leicht nach, in Australien fielen die Kurse etwas stärker zurück. In Tokio legten sich hingegen deutlich zu. Beobachter führten das auf Konjunkturzuversicht zurück, gepaart mit einem schwächeren Yen. Aus dem zuletzt stärker gebeutelten Technologiesektor in den USA kamen positive Impulse für die asiatischen Branchenaktien. In Taiwan zog der Kurs des Apple-Zulieferes Hon Hai um weitere 4,6 Prozent auf ein erneutes Rekordhoch an. Für Taiwan Semiconductor ging es um 1,6 Prozent nach oben. In Seoul verteuerte sich der Kurse des großen Apple-Konkurrenten Samsung um 3,4 Prozent. In Schanghai und Hongkong machte sich abwartende Spannung breit vor der Entscheidung des Indexbetreibers MSCI über die Aufnahme chinesischer A-Aktien in seine Schwellenländerindizes. Die Entscheidung wird nach Handelsende am Dienstag in den USA erwartet. Great Wall Motors, die zuletzt innerhalb von drei Wochen um 50 Prozent zugelegt hatten, verloren in Hongkong 1,6 Prozent, belastet von einer negativen Studie der Analysten von Bernstein. In Sydney drückten Verluste der schwergewichteten Banken auf die Stimmung. Auslöser der Kursverluste war, dass die Ratingagentur Moody's zwölf Banken mit schlechteren Bonitätsnoten versehen hat aus Sorge über sehr hohe Hypothekenkredite bei einem gleichzeitig allmählich wieder steigenden Zinsniveau. Verkauft wurden aber auch Aktien von Öl- und Rohstoffunternehmen angesichts der zuletzt gesunkenen Ölpreise. Santos verloren 2 Prozent. Am Ölmarkt tat sich nach der jüngsten Verlustserie wenig, Ähnlich war die Lage beim Gold. Der festere Dollar und die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen machten das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv, hieß es - vor allem für Käufer aus dem Nichtdollarraum. Die Goldaktie Newcrest Mining verlor vor diesem Hintergrund in Sydney 2,7 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) stehen am Dienstag deutlicher unter Druck. Im Handel heißt es, dass die Risikobereitschaft unter den Anlegern weiter gestiegen ist. Das niedrige Handelsvolumen im Bereich der Euro-Anleihen mit Investment-Grade spricht nach Aussage der Commerzbank dafür, dass ohne klare Trigger weiterhin keine wirklich dringende Notwendigkeit für Verkäufe in Stärke hinein bestehe. Daran dürfte sich vorerst nichts ändern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Erstmals Streik bei VW in der Slowakei

Bei Volkswagen in der Slowakei wird erstmals seit der Werkseröffnung in Bratislava gestreikt. Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinsky rechnet mit einer hohen Beteiligung, wie er sagte. 90 Prozent der 12.300 Beschäftigten werden demnach die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 16 Prozent. VW hatte 4,5 Prozent mehr in diesem und 4,2 Prozent mehr im kommenden Jahr angeboten.

Südzucker-Tochter Agrana hebt EBIT-Prognose für 2017/18 an

Die Südzucker-Tochter Agrana erwartet nach einem nach eigenen Worten sehr guten ersten Geschäftsquartal ein deutlich besseres Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017/18. Im ersten Quartal (1. März bis 31. Mai 2017) kletterte das EBIT auf 69,8 von 47 Millionen Euro im Vorjahr. Dazu beigetragen hätten vor allem die sehr positive Ethanol-Preisentwicklung im Segment Stärke, aber auch bessere Ergebnisse im Segment Zucker.

Evotec beteiligt sich an Finanzierung von Facio Therapies

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec beteiligt sich an der 2017er Finanzierungsrunde von Facio Therapies, die ein Gesamtvolumen von 4,8 Millionen Euro umfasst. Weitere Investoren sind australische, europäische und nordamerikanische Mitglieder der sogenannten FSHD Community. FSHD ist eine Muskelschwundkrankheit, von der geschätzt etwa 700.000 Menschen weltweit betroffen sind.

Angebot für Delivery Hero schon nach kurzer Zeit überzeichnet

Das Interesse am milliardenschweren Börsengang des Essensvermittlers Delivery Hero ist sehr groß. Bereits kurz nach Eröffnung der Bücher sind die fast 34 Millionen angebotenen Aktien überzeichnet, wie eine mit der Finanztransaktion vertraute Person sagte. Offiziell läuft die Zeichnungsfrist bis zum 28. Juni.

Prosiebensat1 verkauft Online-Reisebüro Etraveli an Finanzinvestor CVC

Die Sendergruppe Prosiebensat1 trennt sich von dem Online-Reisebüro Etraveli. Käufer ist die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners. Den aktuellen Unternehmenswert der Etraveli Holding AB gibt der DAX-Konzern aus Unterföhring bei München mit 508 Millionen Euro seit. Seit der Übernahme von Etraveli durch Prosiebensat1 im November 2015 hat sich der Unternehmenswert damit mehr als verdoppelt.

VTG stellt Mittelfrist-Gewinnziel 2018 weiter in Frage

Der Waggonvermieter und Schienenlogistiker VTG hält es weiterhin für möglich, dass das mittelfristige Gewinnziel für 2018 erst ein Jahr später erreicht werden könnte. Vorstandschef Heiko Fischer verwies im Gespräch mit der Börsen-Zeitung (BöZ) auf die deflationäre Tendenz am Vermietmarkt.

Wirecard kooperiert mit Veon bei Handykarten-Abwicklung

Der Finanzdienstleister Wirecard und der an der Nasdaq notierte Kommunikationsdienstleister Veon haben einen Vertrag über globale Payment- und Processing-Services geschlossen. Die in Aschheim bei München ansässige Wirecard übernimmt ab sofort die Mobiltelefon-Guthaben-Aufladung "Airtime top-up" sowie die Abwicklung externer Zahlungsdienste auf Veons Internetplattform. Damit können weltweit über 200 Millionen Kunden ihre mobilen Zahlungskonten aktualisieren.

Ermittlung wegen Barclays' Katar-Verstrickung in der Finanzkrise

Die britische Anti-Betrugsbehörde SFO hat Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gegen die Barclays plc und vier frühere Top-Manager aufgenommen. Das Serious Fraud Office (SFO) nimmt dabei die beiden Kapitalspritzen von katarischen Investoren im Jahr 2008 unter die Lupe, mit deren Hilfe die britische Bank die Finanzkrise im Unterschied zu Wettbewerbern wie Lloyds oder die Royal Bank of Scotland ohne die Hilfe der britischen Steuerzahler überstehen konnte.

BHP-Großaktionär Aberdeen für Aufgabe der Doppelnotierung

In der Debatte um die Doppelnotierung von BHP Billiton hat der zweitgrößte Aktionär Aberdeen Asset Management sein Gewicht für eine Einzelnotierung in Australien in die Waagschale geworfen. Dies sei der derzeitigen Struktur vorzuziehen, wenn es zu einem vernünftigen Preis umgesetzt werden könne. Zurzeit ist der Rohstoffkonzern sowohl in London als auch Sydney an der Börse gelistet.

Blackrock steckt Geld in Münchner Online-Vermögensplattform

Der weltweit größte Vermögensverwalter, Blackrock aus den USA, beteiligt sich an der deutsch-britischen Online-Vermögensplattform Scalable Capital. Das Start-up-Unternehmen, seit 16 Monaten auf dem Markt, sammelte in einer Finanzierungsrunde insgesamt 30 Millionen Euro ein, die Gesamtfinanzierung stieg damit auf 41 Millionen Euro, wie Scalable mitteilte.

Boeing sieht bis 2036 höheren Bedarf an Verkehrsflugzeugen

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat seine Prognose für die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in den kommenden 20 Jahren angehoben. Der weltgrößte Hersteller geht davon aus, dass bis 2036 branchenweit 41.030 Maschinen ausgeliefert werden. Deren Wert nach Listenpreisen wird erstmals über 6 Billionen Dollar liegen.

US-Stahlhändler Reliance Steel gibt Gewinnwarnung ab

Der US-Stahlhändler Reliance Steel & Aluminum hat Investoren mit einer Gewinnwarnung verschreckt. Das Preisumfeld und die Nachfrage hätten sich nicht wie erwartet entwickelt, begründete der Klöckner-Rivale den gesenkten Ausblick für das zweite Quartal. Die Aktie des Unternehmens brach im nachbörslichen US-Handel daraufhin um knapp 7 Prozent auf 67,70 US-Dollar ein.

Rio Tinto favorisiert weiter Yancoal als Käufer für Coal & Allied

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat seinen Aktionären erneut empfohlen, für einen Verkauf seiner australischen Kohletochter Coal & Allied Industries an die Yancoal Australia Ltd zu votieren. Damit reagierte Rio Tinto auf ein konkurrierendes Angebot des Rohstoffkonzerns Glencore über rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

