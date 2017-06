LONDON (dpa-AFX) - Am Tag vor der offiziellen Parlamentseröffnung hat die britische Premierministerin Theresa May noch keine Einigung mit der nordirischen DUP für die Unterstützung einer konservativen Minderheitsregierung erzielt. Dies bestätigte ein Regierungssprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick auf die andauernden Verhandlungen zeigte sich Verkehrsminister Chris Grayling aber zuversichtlich, dass es zu einer "vernünftigen Übereinkunft" kommen werde. Er sei vollkommen sicher, dass die rechten Unionisten weder eine Neuwahl noch den Labour-Chef Jeremy Corbyn als Regierungschef sehen wollten, sagte Grayling dem Sender BBC.

Zudem seien bis zur der Abstimmung über das Regierungsprogramm noch ein paar Tage Zeit. Bis dahin gebe es ausreichend Gelegenheit für eine Debatte, so der Minister. Die Abstimmung erfolgt üblicherweise rund eine Woche nach Verlesung des Programms durch Königin Elizabeth II. in ihrer sogenannten Queen's Speech zur Parlamentseröffnung.

Wegen der schwierigen Regierungsverhandlungen musste die Rede in diesem Jahr zwei Tage nach hinten - auf Mittwoch - verschoben werden. Ursprünglich sollte sie bereits am Montag (19. Juni) stattfinden.

Die Konservative May hatte bei der Wahl am 8. Juni ihre Parlamentsmehrheit verloren und will nun eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der zehn Abgeordneten der nordirischen DUP führen. Kritiker monieren, dass ein solcher Deal mit der protestantischen Partei den Friedensprozess in Nordirland gefährden könne. Die britische Regierung sei als Schiedsrichter zwischen Katholiken und Protestanten in der Region nicht mehr neutral./gma/DP/jha

