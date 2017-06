Liebe Trader

Bis Mitte 2015 hinein hielt sich die Aktie von Airbus in einem mittelfristigen Aufwärtstrend auf und konnte bis in den Bereich von 68,50 Euro zulegen. An dieser Stelle startete jedoch eine zwischengeschaltete Konsolidierungsphase, die das gesamte letzte Jahre über andauerte und kurzzeitige Abgaben auf das Niveau von rund 50,00 Euro zufolge hatte. Allerdings gelang es in diesem Bereich anschließend einen nachhaltigen Boden auszubilden und im September 2016 ... (Rafael Müller)

