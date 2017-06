FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget weitere Großaufträge für seine Kassenschlager aus der A320neo-Familie eingefahren. Die lateinamerikanische Billigfluggesellschaft Viva Air bestellte 50 Maschinen der Mittelstreckenflugzeuge, wie Airbus mitteilte. Das Leasingunternehmen CDB Aviation orderte zudem 45 Flugzeuge des Typs, der besonders wirtschaftlich fliegen soll.

Viva Air will mit den Flugzeugen die Flotte in Kolumbien und Peru erneuern und ausbauen. CDB will die Flotte vergrößern, um mehr Maschinen vermieten zu können. CDB gehört der China Development Bank Financial Leasing und bestellte auch 52 Einheiten des Airbus-Konkurrenzprodukts, der Boeing 737 MAX.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2017 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.