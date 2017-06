Die börsennotierte Kapsch TrafficCom AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 mit einem Umsatz von 648,5 Mio. Euro und einem Gewinn von 42,7 Mio. Euro erneut Rekordwerte erzielt. Neben der Spezialisierung auf Mautsysteme will das Wiener Unternehmen verstärkt "von den Autobahnen in die Städte" gehen, so Konzernchef Georg ...

