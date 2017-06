US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea nach dem Tod des Studenten Otto Warmbier scharf kritisiert und wirft der Regierung in Pjöngjang äußerste Brutalität vor. China ruft beide Staaten derweil zu besonnenem Handeln auf.

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Tod eines aus nordkoreanischer Haft entlassenen US-Studenten das kommunistische Land scharf kritisiert. In einer Erklärung sprach Trump den Angehörigen von Otto Warmbier sein Beileid aus und sagte, der Fall stärke die Entschlossenheit seiner Regierung zu verhindern, dass "unschuldige Menschen derartige Tragödien durch das Werk von Regimen erleiden, die weder Rechtstaatlichkeit noch grundlegenden menschlichen Anstand respektieren". Die USA verurteilten die Brutalität der Regierung in Pjöngjang. Diese gab nach dem Tod des Studenten am Montag zunächst keine Stellungnahme ab. In den USA und Südkorea stieg die Sorge über weitere in Nordkorea inhaftierte Bürger beider Staaten.

