Liebe Trader,

Die Aktien des im Gesundheitswesen tätigen und früher unter dem Namen WellPoint Inc. bekannten US-Unternehmens Anthem Inc. präsentieren sich bereits seit Jahren als absoluter Outperformer und konnten von der Unterstützungszone um 25,00 US-Dollar auf ein bisheriges Rekordhoch von rund 193,00 US-Dollar zulegen. Dabei zeigte sich insbesondere der Zeitraum zwischen Anfang 2013 und Mitte 2015 ausgesprochen stark, anschließend folgte eine mehrjährige Konsolidierungsphase zurück auf das Niveau von grob 115,00 US-Dollar. Dort fand die Aktie jedoch einen Boden vor und konnte Ende letzten Jahres eine erneute Rally starten, welche auf besagte Verlaufshochs weiter aufwärts geführt hat. Doch das Potential scheint noch nicht vollends ausgeschöpft worden zu sein, berechnet man nach der wellentechnischen Dow-Theorie die weiteren Ziele in diesem Wertpapier.

Long-Chance:

Solange die Aktie von Anthem oberhalb der Marke von grob 189,00 US-Dollar verweilt, sind weitere Zugewinne kurzfristig auf das Niveau von rund 200,00 US-Dollar vorstellbar. Darüber wird das kann es sogar bis in den Bereich von 210,00 US-Dollar weiter rauf gehen und macht ein kurzfristiges Long-Investment durchaus interessant. Dann aber nährt sich der Wert auch schon seinen ersten größeren Zielen an und könnte an dieser Stelle wieder zur Unterseite abdrehen. Die Verlustbegrenzung ist daher noch knapp unterhalb des Niveaus von 187,00 US-Dollar anzusetzen, sofern ein direktes Long-Engagement getätigt werden soll. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter die Vorwochentiefs von 183,10 US-Dollar, in diesem Fall drohen direkte Rücksetzer auf die Mai-Tiefststände von 174,96 US-Dollar - womöglich sogar auf 170,00 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 192,74 US-Dollar

Kursziel: 200,00 / 210,00 US-Dollar

Stopp: < 187,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 5,74 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Anthem Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 192,74 US-Dollar; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

