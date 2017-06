Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo sagt für Deutschland höheres Wachstum voraus

Das Ifo Institut hat seine Wachstumsprognose für 2017 und 2018 deutlich erhöht. Die Münchner Wirtschaftsforscher rechnen außerdem mit neuen Rekorden bei der Beschäftigung. Für das laufende Jahr erwarten sie nun 1,8 Prozent Wachstum statt 1,5 Prozent. Im kommenden Jahr dürften es sogar 2,0 Prozent werden. Bislang prognostizierten die Experten 1,8 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft ist stark und stabil. Wir erleben gerade ein so kräftiges erstes Halbjahr, dass uns der Schwung bis ins kommende Jahr trägt", begründete Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser den besseren Ausblick.

Merkel plant für G20 möglichst breite Übereinkunft zum Handel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach eigenen Angaben beim bevorstehenden Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Anfang Juli in Hamburg versuchen, die USA von den Vorteilen eines freien Welthandels zu überzeugen. "Wir werden alles daran setzen, eine möglichst breite Übereinkunft in Hamburg hierzu zu erreichen", sagte Merkel beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. "Angesichts der neuen US-Administration ist das nicht einfach - und trotzdem müssen wir uns der Mühe unterziehen."

BDI-Präsident Kempf warnt vor Negativfolgen der guten Konjunktur

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Politik vor Selbstzufriedenheit angesichts der rund laufenden Wirtschaft gewarnt, für die der Verband in diesem Jahr rund 1,5 Prozent Wachstum erwartet. "Die gute Wirtschaftslage ist kein Freifahrtschein zum Ausruhen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf in Berlin. Der Erfolg der deutschen Wirtschaft rühre auch vom schwachen Eurokurs, einem moderaten Ölpreis und der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). "Das alles sind Faktoren, auf die wir nur sehr bedingt Einfluss haben", betonte Kempf.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im April deutlich

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April deutlich gesunken. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) ging der saisonbereinigte Überschuss auf 22,2 (Vormonat: 35,7) Milliarden Euro zurück, was an höheren Güter- und Dienstleistungsimporten und einem hohen Defizit bei den Sekundäreinkommen lag. In der Güterverkehrbilanz ergab sich ein Überschuss von 25,1 (Vormonat: 30,0) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 182,7 (186,0) Milliarden Euro sanken, die Einfuhren aber auf 157,6 (155,9) Milliarden Euro zunahmen.

EZB: Niedrige Inflation 2012 bis 2015 binnenwirtschaftlich getrieben

Der Inflationsrückgang im Euroraum in den Jahren 2012 bis 2015 hatte nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) vor allem binnenwirtschaftliche Ursachen. In einem vorab veröffentlichten Aufsatz ihres aktuellen Monatsberichts weist die EZB aber darauf hin, dass der seit den 1990er Jahren anhaltende generelle Trend weltweit sinkender Inflationsraten auf Veränderungen in der Geldpolitik und der Entwicklung von Rohstoffpreisen beruht.

Banken fragen 0,5 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft leicht zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,5 nach 11,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 42 (Vorwoche: 39) Instituten wurden voll bedient. Die Zuteilung liegt nur knapp über dem Rekordtief, das am 13. Juni mit 11,0 Milliarden Euro erreicht wurde.

Fed-Vize Fischer besorgt über globale Immobilienmärkte

Fed-Vize Stanley Fischer hat die geldpolitischen Entscheider in aller Welt dazu aufgerufen, ihre Anstrengungen für eine höhere Widerstandsfähigkeit der Immobilienmärkte zu verstärken. Er unterstrich damit ähnliche Aussagen von anderen Fed-Vertretern über die Risiken von langen Perioden mit niedrigen Zinsen.

Carney: Zeit für Zinserhöhungen ist noch nicht gekommen

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, sieht jetzt noch nicht die Zeit für Zinserhöhungen gekommen, obwohl die Geduld der Währungshüter mit der über dem Zielwert liegenden Inflation zu Ende geht. Das flaue Wachstum werfe die Frage auf, wie stark der inländische Inflationsdruck sei, sagte Carney bei einer Rede vor Bankern. Außerdem gebe es die Ungewissheit, wie die Wirtschaft auf die Brexit-Verhandlungen reagiere.

Vor dem Brexit werden in Großbritannien gebaute Autos britischer

Immer mehr Autobauer in Großbritannien beschaffen sich ihre Bauteile im Land selbst. Das könnte langfristig zu höheren Kosten führen. In diesem Jahr kamen bislang 44 Prozent aller auf der Insel verbauten Teile von heimischen Zulieferern, wie eine Studie des Branchenverbandes Automotive Council zeigt. 2015 waren es 41 Prozent und 2011 nur 36 Prozent. Der Bericht nannte allerdings keine Vergleichszahlen aus anderen europäischen Ländern.

Ölbranche arrangiert sich zunehmend mit niedrigen Preisen

Drei Jahre nach dem massiven Ausverkauf am Ölmarkt scheint die Krise der Branche überwunden zu sein. Nach Ölpreisrezessionen von Russland bis Venezuela haben sich Petrostaaten, Investoren und Ölkonzerne offenbar an eine Welt gewöhnt, in der Ölpreise zwischen 50 bis 60 US-Dollar je Barrel die neue Normalität sind. Allerdings blieb der Ölbranche auch kaum eine Wahl, nachdem es der Opec und andere Großexporteure nicht gelungen ist, den Ölpreis mit Hilfe von Förderkürzungen wieder über dieses Niveau zu hieven.

Bingmann soll neuer Präsident des Exporteursverband BGA werden

Der Chef des Münchner Logistik- und Medienunternehmens Melo, Holger Bingmann, soll neuer Präsident des Bundesverbands Groß- und Einzelhandel (BGA) werden. Auf Vorschlag des noch amtierenden Präsidenten Anton Börner hat das BGA-Präsidium Bingmann für die Wahl am 26. September einstimmig nominiert, wie der Verband mitteilte.

Grüne können Bundestag nicht zu Abstimmung über Homoehe zwingen

Die Grünen-Fraktion kann den Bundestag nicht zu einer Abstimmung über die Einführung der Homoehe zwingen. Dass der Bundestag die Gesetzesentwürfe der Grünen, Linken und des Bundesrats zur Einführung der Homoehe seit 2013 nicht auf seien Tagesordnung gesetzt habe, sei kein Verstoß gegen gegen das Gesetzesinitiativrecht der Grünen-Fraktion, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss.

Französische Regierung hält Überschreitung von EU-Defizitvorgaben für möglich

Die französische Regierung rechnet offenbar mit einer erneuten Überschreitung der EU-Defizitvorgaben in diesem Jahr. Es bestehe ein "Risiko", dass die Neuverschuldung über den zulässigen 3 Prozent des Bruttoninlandsprodukts liege, sagte Premierminister Edouard Philippe am Dienstag den Sendern RMC und BFMTV. Auch ein Defizit von "3,2 oder 3,5" Prozent in diesem Jahr sei "nicht ausgeschlossen".

Französische Verteidigungsministerin Goulard gibt Posten auf

Die französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard gibt wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre um ihre Partei MoDem ihren Posten auf. Goulard erklärte am Dienstag, sie habe Staatschef Emmanuel Macron gebeten, der neuen Regierung nicht mehr anzugehören. Die Ministerin begründete dies mit Vorwürfen von Scheinbeschäftigungsverhältnissen im EU-Parlament gegen ihre Partei MoDem.

Schweden Mai Arbeitslosenzahl 387.000

Schweden Mai Arbeitslosenquote 7,2%

Schweden Mai Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,1%

