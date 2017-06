Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) -



Ein bahnbrechendes Open-Innovation-Projekt, das das Wachstum im

groß angelegten Holzbau beschleunigen soll.



Mit der Open Source Wood Initiative von Metsä Wood sollen

Architekten, Designer und Ingenieure ihre Kräfte bündeln sowie

Innovationen und ihr Wissen über den groß angelegten, modularen

Holzbau teilen. Metsä Wood möchte die lokale Holzindustrie mithilfe

einer Open-Innovation-Plattform durch globales Wissen bereichern und

damit Zusammenarbeit und Wachstum erleichtern.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8124651-metsa-wood-launch-open-

source-wood/



Die heutige Bauindustrie wird von zwei Werkstoffen beherrscht -

Stahl und Beton. Holz wird im globalen Städtebau nur zu einem

Bruchteil (5 - 10 %) verwendet. Das liegt zum Teil daran, dass die

Industrie fragmentiert und örtlich beschränkt ist. Holz ist jedoch

ein optimaler Werkstoff für den Städtebau. Bauprozesse werden

beschleunigt und die Konstruktionen werden durch die Leichtigkeit

erschwinglich. Außerdem ist Holz das umweltfreundlichste Baumaterial,

weil es durch seine kohlenstoffspeichernde Eigenschaft (http://www.me

tsawood.com/global/news-media/articles/Pages/carbon-storage.aspx) zum

Klimaschutz beiträgt.



Der Executive Vice President von Metsä Wood, Esa Kaikkonen,

erklärt: "Der modulare Holzbau bleibt eine Marktnische, da nicht

genug Wissen geteilt wird. Es ist ausreichend Innovation vorhanden,

aber sie ist schwierig auszumachen. Dafür ist Open Source Wood unsere

Lösung. Wir sind davon überzeugt, dass die Industrie durch eine

offene Zusammenarbeit signifikant wachsen kann."



Inspiriert von der Open-Source-Ideologie



Die Initiative ist inspiriert von der Open-Source-Ideologie, die

von der Softwareindustrie vorgelebt wird. Mithilfe von Open Source

sollen Innovationen schneller und weiter vorangetrieben und die

Markteinführung beschleunigt werden.



Metsä Wood macht den ersten Schritt und teilt das intellektuelle

Eigentum an modularen Kerto®-Furnierschichtholzelementen. Dadurch

wird das Wissen für jeden frei verfügbar.



Metsä Wood verleiht einen Preis in Höhe von 30.000 EUR



Zusätzlich ist 2017 ein Preis von Metsä Wood für das im Zuge der

Initiative eingereichte außergewöhnlichste Design mit modularen

Elementen aus Kerto®-Furnierschichtholz in Höhe von 30.000 EUR

ausgeschrieben.



Bis 2050 werden etwa 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben.

Das bedeutet, dass Wohnraum für Milliarden von Menschen benötigt

wird. Die Städte tragen aber bis zu 70 % der gesamten

Treibhausgasemissionen bei und außerdem müssen wir den Klimawandel

bekämpfen. Ein Weg zur Bekämpfung des Klimawandels ist, den Bau

nachhaltiger zu gestalten und das ist möglich, wenn auf globaler

Ebene mit Holz gebaut wird.



Eric Karsh, ein Ingenieur der in Vancouver niedergelassenen

Equilibrium Consulting sagt: "Wir müssen die Art und Weise, wie wir

bauen, grundlegend ändern. Die Nutzholztechnologie schreitet so

schnell voran, dass der Wissenstransfer oft das A und O ist. Die

Fachkräfte unter uns stehen in der Verantwortung, ihr Wissen zu

teilen und der schnellste Weg ist ein Open-Source-Ansatz, der Wissen

und Innovation aus allen Ecken der Welt fördert. Aus diesem Grund

startet Metsä Wood die Initiative und macht den ersten Schritt, indem

sie Wissen und intellektuelles Eigentum für vorgefertigte Elemente

teilt. Genau so wird systematische Kreativität und Effizienz im Bau

ermöglicht."



Open Source Wood ist die Fortsetzung von Metsä Woods Projekt "Plan

B", das 2015 als ehrgeiziges Vorhaben gestartet wurde, um die

Verwendungsmöglichkeiten von Holz im Städtebau zu untersuchen.



Mehr über Open Source Wood und wie Sie daran teilnehmen können,

erfahren Sie unter: http://www.metsawood.com/opensourcewood



Treten Sie der Initiative bei.



