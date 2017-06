New York - Die Ölpreise sind am Dienstag auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,10 US-Dollar. Das waren 79 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 76 Cent auf 43,44 Dollar. Damit sind die Ölpreise wieder auf das Niveau zum Zeitpunkt einer im November angekündigten gemeinsamen Förderbegrenzung wichtiger Ölstaaten zurückgefallen.

Händler begründeten den Preisrutsch am Dienstag mit einer gestiegenen Förderung im Krisenstaat ...

