20. Juni 2017: "Einen Großstadtthriller wie diesen hat das deutsche Kino noch nicht gesehen. Ebenso hochkarätig wie charismatisch besetzt [...], gelingt Regisseur Baran Bo Odar [...] ein Spannungsszenario von internationalem Anstrich, das sich an Klassikern wie 'Die üblichen Verdächtigen' oder 'Fight Club' orientiert und das Publikum mit cleveren Tricks immer wieder aufs Glatteis führt, während die Handlung mit der Präzision eines Uhrwerks abgespult wird." (Blickpunkt:Film)



Passwörter, geheimste Informationen, sicher geglaubte Daten: Vor Elyas M'Barek ist in Baran bo Odars "Who am I" nichts und niemand sicher. Im erfolgreichsten deutschen Kino-Thriller seit den Achtzigerjahren verschafft sich der Frauenschwarm gemeinsam mit Tom Schilling, Wotan Wilke Möhring und Antoine Monot, Jr. Zugang zu jedem nur erdenklichen Netzwerk - bis die vier plötzlich des Mordes verdächtigt werden ... ProSieben zeigt "Who am I - Kein System ist sicher" am Sonntag, 25. Juni 2017, um 20:15 Uhr erstmals im Free-TV.



Facts: - Reale Hacks: Die im Film gezeigten Hacks wurden durch einen Experten entweder als technisch durchführbar erklärt oder beruhen auf realen Ereignissen. Ein Beispiel ist die Szene, in der Max und Stephan versuchen, bei einer Auslosung einen Porsche zu gewinnen: Der Journalist und Ex-Hacker Kevin Poulson manipulierte 1974 ein Radiogewinnspiel, indem er alle Leitungen blockiert und sich über eine freie Leitung selbst als Gewinner durchgeschaltet hat. - Preisgekrönt: "Who am I - Kein System ist sicher" wurde unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet und erhielt sechs Nominierungen beim Deutschen Filmpreis 2015. - Angeberwissen: "whoami" ist ein Betriebssystem-Kommando, das man nutzt, um bei einem Computer mit mehreren möglichen Nutzern die eigene Nutzer-Identität anzuzeigen. - US-Remake: Warner Bros. hat sich die Rechte für eine amerikanische Neuverfilmung gesichert. Für das Remake wurde Regisseur David S. Goyer verpflichtet, der als Drehbuchautor an Superhelden-Filmen wie "Batman vs. Superman: Dawn of Justice", "Man of Steel" und der "Dark Knight"-Trilogie mitwirkte. - "Who am I - Kein System ist sicher" ist eine ProSieben-Kino-Koproduktion der SevenPictures Film GmbH



Inhalt: Benjamin (Tom Schilling) wollte immer ein Superheld sein. Seine Superkraft: Hacken! Doch sein Können wird von niemandem wahrgenommen, selbst dann nicht, als er für seinen heimlichen Schwarm Marie (Hannah Herzsprung) Prüfungsaufgaben vom Computerserver klaut. Das ändert sich, als er Max (Elyas M'Barek) trifft. Gemeinsam mit Max' Freunden Stephan (Wotan Wilke Möring), der in jeder Software eine Lücke findet, und Paul (Antoine Monot, Jr.), der aus einer Lötplatte und einer Büroklammer die komplizierteste Hardware bastelt, gründen sie die Hacker-Gruppe CLAY, "Clowns laughing @ you". Mit Clownsmasken getarnt hacken sie fortan Finanzhäuser, Tageszeitungen oder Pharma-Unternehmen mit dem Ziel, Anerkennung vom Superhelden der Hacker-Szene, MRX, zu erlangen. Doch der hat für CLAY nichts als Spott übrig! Der Hacker-Wettstreit bleibt von den Behörden nicht unbemerkt: Hanne Lindberg (Trine Dyrholm), leitende Ermittlerin der Sonderkommission Cyber-Kriminalität bei Europol, ist schon lange auf der Suche nach MRX und dessen Anhänger FR13NDS. Als CLAY den BND hacken und kurz darauf ein Mitglied der FR13NDS tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf CLAY. Plötzlich geht es für die vier Freunde nicht mehr nur um einen Hacker-Wettstreit, sondern um das eigene Leben ...



"Who am I - Kein System ist sicher" ProSieben-Kino-Koproduktion von SevenPictures Film GmbH Am Sonntag, 25. Juni 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV Deutschland, 2014 Genre: Thriller Regie: Baran bo Odar



