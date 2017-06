Die US-Kaffeekette Starbucks möchte in den kommenden fünf Jahren 2500 Flüchtlinge in acht europäischen Ländern einstellen. Das Programm ist dabei Teil einer weltweiten Strategie des Konzerns.

Die amerikanische Kaffeekette Starbucks will in Europa in den kommenden Jahren 2500 Flüchtlinge einstellen. Das Unternehmen erklärte am Dienstag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...