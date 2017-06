Art und Qualität einer Lichtquelle beeinflussen, wie eine Farbe einem menschlichen Betrachter erscheint. Labor, Druckhaus oder Zeichentisch sind nur offensichtliche Beispiele für Arbeitsplätze, an denen Licht - elektromagnetische Strahlung im vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Bereich - deshalb von großer Bedeutung ist.

Um die durchschnittliche menschliche Farbwahrnehmung zu ermitteln und beschreibbar zu machen, hat die Commission Internationale de l'Éclairage (CIE, Internationale Beleuchtungskommission) schon im Jahr 1931 eine repräsentative Untersuchung mit farbsichtigen Probanden durchgeführt. Die Versuchsteilnehmer verstellten die Helligkeit je einer roten, grünen und blauen Leuchte, um den daraus gemischten Lichteindruck auf einer weißen Fläche einer Reihe von Farbtafeln anzugleichen. Die CIE definiert ausgehend von den Ergebnissen einen Normalbeobachter-Farbraum, der den vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Farbtönen Werte für Rot, Grün und Blau zuordnet.

Referenztafeln spielen noch immer eine Schlüsselrolle zur Qualifizierung der Farbtreue von Lichtquellen. Sie wird als sogenannter Farbwiedergabewert Ra ausgewiesen, der teils auch als CRI (Color Rendering Index) bezeichnet wird. Als Testobjekte haben sich dafür heute acht Normtafeln nach DIN 6169 etabliert. Für diese wurden überwiegend Pastellfarben ausgewählt, also niedrig gesättigte Töne. Seit sich LED-Beleuchtung mehr und mehr durchsetzt, diskutiert man sechs weitere Farbtafeln - vor allem solche mit hoher Farbsättigung, da sich anhand kräftigerer Farben gerade die ursprünglich für LED charakteristische Rotschwäche gut aufzeigen lässt. Eine entsprechende Erweiterung der Norm ist allerdings noch nicht beschlossen.

Welche Güte die Farbwiedergabe in Arbeitsräumen erreichen muss, legt die DIN EN 12464 fest. Sie definiert in Tabellen die Mindestanforderungen an Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe für unterschiedliche Szenarien. Der Idealwert ist der unter Tageslicht gegebene Ra?=?100. In Innenräumen, in denen Menschen für längere Zeit arbeiten oder sich aufhalten, sind nach der Norm Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von mindestens 80 einzusetzen. An festen, ständig genutzten Arbeitsplätzen soll mit geeigneten Maßnahmen darüber hinaus eine noch zuverlässigere Erkennbarkeit aller Farben sichergestellt werden.

Farbecht trotz beschränktem Spektrum

Bei Leuchtdioden handelt es sich um quasi-monochromatische Halbleiter-Bauelemente, die rotes, grünes oder blaues Licht mit hoher Farbsättigung in einem sehr schmalen spektralen Bereich emittieren. Betrachter nehmen farbige Köper jedoch nur farblich korrekt wahr, wenn diese spektral ...

