FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax ist am Dienstag nach seiner neuen Bestmarke bei 12 951 Punkten der Schwung ausgegangen. Am Nachmittag behauptete der deutsche Leitindex noch ein mageres Plus von 0,10 Prozent auf 12 902,28 Punkte.

Damit scheint sich schon vorzeitig die Befürchtung eines Experten zu bestätigen: Am Morgen hatte Analyst Milan Cutkovic vom Wertpapierhändler AxiTrader gewarnt, dass die Anleger bei der psychologisch wichtigen Marke von 13 000 Punkten versucht sein könnten, die Kursgewinne zu versilbern. Seit Jahresbeginn ist der Dax mit einem Plus von über 12 Prozent schon deutlich stärker gestiegen als im vergangenen Jahr und hat viele andere Aktienindizes hinter sich gelassen.

Die zuletzt starke Wall Street, in deren Schlepptau es für Dax & Co bergauf gegangen war, dürfte am Dienstag ihrer Rally ebenfalls Tribut zollen. Als weitere Belastung erwiesen sich die Ölpreise, die auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten abrutschten./gl/das

