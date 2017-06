INDUSTRIA WOHNEN GmbH: FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND veröffentlicht vorläufiges Ergebnis für erstes volles Geschäftsjahr und startet neuen Cash Call

- Offener Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND plant Ausschüttung von 1,60 Euro je Anteil

- Die Rating-Agentur Scope erteilt Preliminary Rating der Stufe "a" - Weitere Objektankäufe geplant

Frankfurt, 20. Juni 2017 - Der im August 2015 aufgelegte offene Immobilien-Publikumsfonds "FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND" (WKN A12BSB/ISIN: DE000A12BSB8) ("Fonds") hat auch das erste volle Geschäftsjahr zum 30.04.2017 erfolgreich abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen hat der Fonds eine Wertentwicklung von 4,16 Prozent (nach BVI-Methode) erwirtschaftet. Die kumulierte Fondsrendite seit Auflage beträgt 7,70 Prozent. Den Anlegern des Fonds soll für das abgelaufene Geschäftsjahr 1,60 Euro je Anteil ausgeschüttet werden, nach 1,20 Euro für das Rumpfgeschäftjahr 2015/16. Der testierte Jahresabschluss des Fonds wird voraussichtlich Ende September vorliegen.

Insgesamt ist der Fonds in neun Objekte mit rund 700 Wohneinheiten investiert, im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen drei Bestandsobjekte in Köln-Wesseling sowie zwei Projektentwicklungen in Dresden und Braunschweig dazu. Weitere Ankäufe befinden sich aktuell in der Vorbereitung. Vor diesem Hintergrund öffnet das Fondsmanagement von dieser Woche an den Fonds erneut, um weitere Anlegergelder einzuwerben ("Cash Call"). "Wir registrieren für den offenen Fonds ein sehr großes Anlegerinteresse, sodass wir die Call-Phasen immer recht schnell beenden mussten", so Klaus Niewöhner-Pape, Geschäftsführer der INDUSTRIA WOHNEN GmbH. "Für mehrere geplante Ankäufe mit einem deutlich umfangreicheren Volumen können wir die Nachfrage nun noch besser bedienen."

Im Rahmen der Liquiditätssteuerung arbeitet der Fonds mit der Cash-Call-/Cash-Stop-Strategie. Liquide Mittel werden nur im Bedarfsfall aufgenommen, um die Wertentwicklung des Fonds nicht durch niedrig verzinste Einlagen zu belasten. Bis Ende Mai 2017 nahm der Fonds 87,9 Mio. Euro an Eigenkapital von Anlegern auf. Das Zielvolumen des Fonds beläuft sich auf 500 Mio. Euro.

Der Fonds investiert überwiegend in Wohnimmobilien mit Standort in Deutschland, einem Markt, der weiterhin durch sehr hohe Nachfrage geprägt ist. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und des etablierten Netzwerks in der Immobilienbranche hat das Asset Management einen guten Zugang zu in wirtschaftsstarken Ballungsräumen gelegenen Projekten mit Renditepotenzial.

Scope bescheinigt gute risikoadjustierte Renditeerwartung Die Rating-Agentur Scope Analysis bewertet den Fonds in einer ersten Einschätzung mit "a" und bescheinigt damit eine gute risikoadjustierte Renditeerwartung. Die bisherige Ankaufspolitik wird positiv beurteilt. Aufgrund der noch jungen Historie des Fonds erfolgt die Einstufung als vorläufig. Die Bandbreite der Ratingskala für offene Fonds reicht von "aaa" bis "d".

Über den FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND: Der offene Immobilien-Publikumsfonds "FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND" (WKN A12BSB/ ISIN: DE000A12BSB8) investiert in Wohnimmobilien in wirtschaftsstarken Ballungsräumen, die schwerpunktmäßig in Deutschland gelegen sind. Er eignet sich insbesondere für Anleger, die langfristig in ein breit gestreutes Wohnimmobilienportfolio investieren möchten. Neben reinen Wohngebäuden kann der Fonds Investitionen in Nutzungen tätigen, die für ein lebenswertes Umfeld wichtig sind. In diesem Zusammenhang wird vorrangig eine Investition in Wohnimmobilien mit den Nutzungsarten Wohnhäuser mit überwiegender Wohnnutzung, Wohn- und Geschäftshäuser, Seniorenwohnanlagen, Studentenwohnungen sowie Immobilien mit wohnnahen Nutzungen angestrebt, aber auch in Immobilien mit Nutzungsarten wie Stadtteilzentren mit Einkaufsangeboten und Ärztehäuser. Mögliche Akquisitionsobjekte können sowohl Bestands- als auch im Bau befindliche Immobilien sein. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens fünf Jahren liegen. Die vom Initiator angestrebte Ausschüttung liegt bei 3 Prozent p.a. Anleger können im Rahmen eines laufenden Cash-Calls neue Anteile am Fonds erwerben. Darüber hinaus ist der Fonds an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. INDUSTRIA WOHNEN hat den Fonds über die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt, die den Fonds verwaltet.

Weitere Informationen unter www.fokus-wohnen-deutschland.de sowie unter www.intreal.de

Über INDUSTRIA WOHNEN: INDUSTRIA WOHNEN ist als Tochterunternehmen der Degussa Bank im Verbund der M.M.Warburg & CO seit über 60 Jahren erfolgreich im deutschen Immobilienmarkt tätig und betreut als Asset Manager für Investitionen in Wohnimmobilien über 16.000 Wohneinheiten. Zu dem betreuten Portfolio von INDUSTRIA WOHNEN gehören Wohnanlagen in wirtschaftsstarken deutschen Ballungsräumen und Großstädten wie Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, München und Berlin. Für diese Bestandsobjekte verfolgt INDUSTRIA WOHNEN im Rahmen des Asset Managements Qualitätssicherung in der Objekt- und Mieterbetreuung sowie Wert- und Ertragsoptimierung. Zu den Leistungen gehören Akquisition von Wohnimmobilien einschließlich Due Diligence, Baumanagement inkl. Instandhaltung und Modernisierung, Immobilienvertrieb gemeinsam mit der Degussa Bank sowie Vermietung und Verwaltung der Wohnungsbestände. Als Wohnungsunternehmen und Immobilienmanager mit umfassendem Serviceangebot ist INDUSTRIA WOHNEN einer der führenden Partner für Wohnimmobilieninvestments.

Weitere Informationen unter www.industria-wohnen.de

