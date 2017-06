Großbritanniens Finanzminister möchte das Verhältnis zur Wirtschaft trotz des EU-Austritts nicht gefährdet wissen. Doch der Notenbank-Chef sieht Gefahren für das Wachstum - und fällt auf dieser Basis Entscheidungen.

Mindestens einmal pro Minute wiederholt Philip Hammond dieses eine Wort: Wirtschaft. "Wir wollen eine Wirtschaft, die für jedermann funktioniert", sagt Großbritanniens Finanzminister, gefolgt von "freie Handel ist wichtig für unsere Wirtschaft" und "die Zukunft unserer Wirtschaft ist damit verbunden, welchen Brexit-Deal wir mit der EU vereinbaren". Ganze 17 Mal kommt "Wirtschaft" in seiner etwa viertelstündigen Rede vor, die Hammond am Dienstagmorgen vor Bankern und Finanzmanagern hält. Der Finanzminister will damit vor allem eines deutlich machen: Er will sich für einen EU-Austritt stark machen, der die negativen Folgen für die Wirtschaft möglichst im Rahmen hält. Er nennt das einen "pragmatischen" Brexit.

Anfang dieser Woche haben Großbritannien und die EU ihre offiziellen Austrittsverhandlungen begonnen. Premierministerin Theresa May ist geschwächt in die Gespräche gegangen - nachdem sie durch unnötige Neuwahlen die absolute Mehrheit ihrer konservativen Partei im Unterhaus verloren hat. Seitdem steht sie auch unter massivem Druck der EU-Befürworter in ihrem Kabinett, ihre bisherige Austrittsstrategie zu ändern. May will einen radikalen Bruch von der Staatengemeinschaft, einen sogenannten harten Brexit. Diese geht mit einem Abschied aus Binnenmarkt und Zollunion einher, um am Ende Einwanderungskontrollen einführen zu können.

Zu denjenigen, die einen anderen Brexit-Kurs fordern, gehört Hammond. In seiner Rede am Dienstag hat er seine Kritik an Mays Strategie aber etwas abgemildert. Einige Beobachter hatten erwartet, er ...

