HYCM hat ein erneuertes Partnerprogramm sowie eine neue Website mit erweiterten Funktionen und höheren CPA-Raten eingeführt

HYCM, ein mehrfach regulierter, weltweit führender Anbieter im Bereich Online-Kapitalmarkthandel, hat im Rahmen seiner strategischen Pläne, sein Partnerschaftsprogramm zu entwickeln und das Gesamterlebnis der Partner beim Navigieren durch der Seite zu verbessern, eine erweiterte Version seines Partnerprogramms, HY Affiliates, eingeführt.

Neben dem Launch des aktualisierten Partnerprogramms hat HYCM eine vollständig überarbeitete Website vorgestellt, auf der potenzielle Partner mit Leichtigkeit durch alle Provisionspläne navigieren und ihre Registrierung in wenigen Minuten vornehmen können.

Darüber hinaus wird HYCM neue und bessere CPA-Raten für geworbene Kunden anbieten, um Partnern weitere Anreize zu bieten, die sich bei dem Programm anmelden. Damit stellt das Unternehmen eins der potenziell lukrativsten Partnerprogramme der Branche zur Verfügung.

Stavros Lambouris, CEO International bei HYCM, kommentierte: "Als mehrfach regulierter Broker mit 40-jähriger Erfahrung in der Branche profitieren die HYCM-Partner von der Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Broker mit solidem Ansehen in der Branche und einem einmaligen Angebot an Vergütungspaketen. Die Erweiterungen, die wir eingeführt haben, sollen unseren Partnern ein noch besseres Erlebnis sowie die Gelegenheit bieten, von höheren CPA-Raten zu profitieren."

Alle HYCM-Partner kommen in den Genuss vielfältiger Provisionsprogramme, betreut durch ein Team, das bei HYCM volle Unterstützung genießt. Das Unternehmen bietet mehrstufige Marketing-Rabatte, anpassbare Marketing- und Werbehilfsmittel und Unterstützung von örtlichen Büros und Veranstaltungen, die alle darauf ausgelegt sind, den Partnern zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und ihr Ertragspotenzial zu maximieren.

Partner kommen zudem unmittelbar in den Genuss zahlreicher Vorteile und können auf Daten zu ihren Weiterempfehlungen zugreifen, kreative Materialien anfordern, Erträge und Leistungen nachverfolgen und alle Zahlungen auf einfache und einheitliche Weise verwalten.

Das Partnerschaftsprogramm ist für diejenigen ideal, die ihr Online-Geschäft erweitern und ihre Ertragschancen steigern möchten, indem sie die Devisenbranche erschließen.

Mit dem Partnerprogramm von HYCM erhalten potenzielle Partner Zugriff auf eins der umfassendsten Programme der Branche, das spezifisch auf ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist und gleichzeitig ihr Ertragspotenzial maximiert.

Die aktualisierte Version ist auf Mobilfunkgeräte, Tablets und Desktops ausgelegt und steht zur Verfügung unter www.hyaffiliates.com

HYCM

Hinweise für Redakteure:

HYCM ist ein führender Anbieter von Online-Diensten im Bereich des Devisen- und Differenzkontrakthandels für private und institutionelle Anleger. Mit 40 Jahren Betriebsgeschichte und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit sowie technischem Fortschritt ist HYCM heute für Investoren rund um den Globus der Online-Broker der Wahl, der Zugang zu einer Reihe von Anlageklassen bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Metalle, Aktien und Indizes.

HYCM stellt Kunden eine vollständige Handelslösung in Kombination mit allen Handelsinstrumenten und -analysen bereit, die sie benötigen, um fundierte Trading-Entscheidungen zu treffen. HYCM, das hochmoderne Handelsplattformen zur Verfügung stellt, darunter die branchenführende Software MetaTrader 4 und die mobile App, die Kunden in die Lage versetzt, unterwegs Geschäfte abzuschließen, genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf, was die Bereitstellung einer beispiellosen Trading-Erfahrung anbelangt.

HYCM ist Teil der Henyep Capital Markets Group, ein internationaler Großkonzern bestehend aus Unternehmen, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilien, Bildung und Wohltätigkeit tätig sind, und wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA-Aktenzeichen 186171) und der zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC-Zulassungsnummer 259/14) reguliert.

Das Unternehmen ist weltweit präsent, mit Niederlassungen in Großbritannien, Hongkong, Zypern und Dubai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170620005884/de/

Contacts:

HYCM

Rosemary Barnes

E-Mail: rosemary.barnes@hycm.com

Telefon: +357 25 24 5750

www.hycm.com