Die russische Unternehmensgruppe United Engine Corporation (UEC) ist auf die Entwicklung, Serienproduktion und Wartung von Triebwerken für die militärische und zivile Luft-, Raum und Schifffahrt sowie auf die Fertigung von Turbinen für die Öl- und Gasindustrie und Energieerzeugung spezialisiert. Jetzt erschließt UEC auch als Tier-2-4-Lieferant den kommerziellen Weltmarkt für Flugwerke.

Die von UEC gefertigten Komponenten für zivile Flugzeugtriebwerke weltweit führender Hersteller werden am Stand von UEC auf der Paris Air Show 2017 vorgestellt, die vom 15.bis 25.Juni in Le Bourget (Frankreich) stattfindet.

"Wir geben unserem Unternehmen eine neue geschäftliche Ausrichtung und sind für eine Kooperation mit ausländischen Partnern offen", kommentiert Alexander Artyukhov, UEC Director General. "Die Integration in das globale Netzwerk der Lieferanten von Komponenten für zivile Flugmotoren versetzt uns in die Lage, das produktive Potenzial unseres Unternehmens effizienter zu nutzen. Zur Durchführung dieses Projekts haben wir erheblich in die Vorbereitung und Zertifizierung unserer Produktionsstätten investiert und außerdem ein weltweit einheitliches Managementsystem geschaffen."

Zwei Motorenhersteller der UEC-Gruppe haben bereits die Produktion der Komponenten aufgenommen: UMPO (Ufa) und UEC Saturn (Rybinsk). Die Motorenfertigung ist gemäß internationalen Standards zertifiziert. Diese Hersteller sind als Lieferanten für eine Reihe ausgewiesener Komponenten der Motoren zugelassen, die von weltweit führenden Unternehmen der Triebwerksbranche hergestellt werden. Zurzeit implementieren die Unternehmen Maßnahmen zur Erhöhung des Produktionsvolumens und zur Erweiterung der Liste der hergestellten Komponenten.

