Wien - Der deutsch-britische Robo-Berater Scalable Capital hat in einer sogenannten "Serie B-Finanzierungsrunde" 30 Millionen Euro eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesamtfinanzierung von Scalable Capital steige damit auf 41 Millionen Euro. Angeführt worden sei die Finanzierungsrunde vom neuen Investor BlackRock, der nun einen signifikanten Minderheitsanteil an dem Online-Vermögensverwalter halte. Ebenfalls beteiligt hätten sich die Altinvestoren HV Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Scalable und BlackRock hervorgehe.

Den vollständigen Artikel lesen ...