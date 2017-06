Die Mitgliedstaaten der OPEC könnten verzweifeln. Trotz sich selbst auferlegter, erheblicher Produktionseinschränkung fällt der Ölpreis kontinuierlich und befindet sich mit 47 USD pro Fass Öl auf einem Abwärtstrend, der keinen wirklichen Boden zu finden scheint. Dieses mal sind es die USA, die für den Preisdruck auf Rohöl sorgen. In der letzten Woche ist die Anzahl der Ölbohrfelder wieder gestiegen und Branchenkenner gehen davon aus, dass es in den USA auch in den nächsten Monaten zu weiteren Produktionsausweitungen kommen könnte. Die Anzahl der US-Bohrtürme für Rohöl allein betrug letzte Woche 747 (+6); das höchste Niveau...

Den vollständigen Artikel lesen ...