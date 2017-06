Lieber Leser,

der DAX-Index versucht sich in Erwartung eines schwächeren Euro und weiterhin stabilen Aktienmärkten in den USA an dem letzten Allzeithoch bei 12.985 Punkten. Wie der Chart auf Tageskerzenbasis deutlich macht, bleibt der aktuelle mittelfristige Trend aus der markttechnischen Perspektive weiterhin intakt. Ein Einbruch unter den Trendkanal konnte bisher abgewendet werden. Das mittelfristige technische Ziel bei 13.600 Punkten könnte also weiterhin bestehen ... (Rami Jagerali)

