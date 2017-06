Am 4. Juli 2017 endet die Nominierungsphase für die 2017 .eu Web Awards. Alle Domaininhaber können ihre eigene .eu- oder .??-Domain oder die eines anderen bis zu diesem Datum nominieren

Bei den .eu Web Awards handelt es sich um einen Wettbewerb, der gut gestaltete Websites und herausragende Entwickler für ihre hart erarbeiteten Erfolge in den einzelnen Bereichen auszeichnet. Die Initiative bietet nicht nur den Nominierten Vorteile, sondern steigert zudem das Bewusstsein bezüglich der Vorteile, ein Teil der .eu und .?? Community zu werden.

Der Gala Event am 21. November 2017 bildet dabei den Höhepunkt, wenn die Gewinner der fünf einzelnen Kategorien - The Leaders, Rising Stars, Laurels, House oder .eu, und Better World eine speziell angefertigte Trophäe und ein Zertifikat sowie ein digitales Web Awards-Symbol in Empfang nehmen. Zudem erhalten sie die Möglichkeit, ein einminütiges Video zu drehen, das ihnen bei der Vermarktung ihrer Website dem breiten Publikum helfen kann.

"Wir möchten mit dieser Initiative unsere Wertschätzung für die gesamte .eu und .?? Community zum Ausdruck bringen. Schließlich geht es darum, die Domaininhaber in ihren Zielen zu unterstützen und ihre Bekanntheit zu erhöhen. Es gibt da draußen unzählige großartige Websites, die nicht genug Anerkennung erhalten. Aus diesem Grund haben wir die Initiative .eu Web Awards ins Leben gerufen", erläutert Giovanni Seppia, External Relations Manager bei EURid.

Nominierungen erfolgen direkt auf folgender Website webawards.eurid.eu. Je nach der Anzahl eingegangener Nominierungen kommen für jede Kategorie drei Websites in die engere Auswahl.

Wenn Sie frühere Gewinner sehen möchten, besuchen Sie eurid.eu/en/about-us/initiatives/.

Weitere Informationen finden Sie auf webawards.eurid.eu

Über EURid

EURid ist in Folge eines Ausschreibungsverfahrens und der Beauftragung durch die Europäische Kommission die Non-Profit- Organisation, die die .eu und .?? Top-Level Domains verwaltet. EURid arbeitet mit ca. 700 akkreditierten Registraren und bietet Unterstützung in den 24 offiziellen EU-Sprachen. EURid hat seinen Hauptsitz in Brüssel (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechische Republik) und Stockholm (Schweden).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170620005909/de/

Contacts:

EURid

Christopher Nicastro

TEL: +32 (0)2 401 27 50 ext. 261

christopher.nicastro@eurid.eu