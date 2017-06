Bern - Der Schweizer Finanzplatz wird 2025 zwar immer noch etwa gleich gross sein. Die Branche selbst wird sich bis dann aber deutlich wandeln. Das ist das Fazit eines prominent besetzten Podiums zur Zukunft des Finanzplatzes am Swiss International Finance Forum der NZZ in Bern.

Bis 2025 sind es lediglich acht Jahre. Die sechs Vertreter des Schweizer Finanzplatzes erwarten jedoch in dieser Zeitspanne einige Veränderungen in der Branche. Einer der grossen Treiber der Entwicklung wird dabei gemäss Herbert Scheidt, dem Präsidenten der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), die Digitalisierung sein. Das Thema der zentralen Datenspeicherung und die in diesen so genannten Clouds verlagerten Aktivitäten werde die Banken noch stark beschäftigen, sagte er. Dabei gehe es nicht nur wie bereits heute darum, die Rechenzentren in diese Clouds zu verlagern.

Günstigere Zusammenarbeit

In Zukunft werde wohl auch die ganze Software an zentralen und nicht mehr firmeneigenen Standorten verwaltet, gewartet und entwickelt werden. "Damit lässt sich die Idee einer Superbank, einer stärkeren Zusammenarbeit der Banken, deutlich günstiger realisieren", ...

